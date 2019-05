Presidente de Cerro Largo fue agredido y le provocaron un corte en el pómulo

Ernesto Dehl, presidente de Cerro Largo, reveló a Referí que fue agredido al final del partido que su equipo le ganó a Fénix 2-0 por la undécima fecha del Torneo Apertura, tras salir en defensa de un chico al que “jugadores y gente que acompañaba a Fénix” le estaban pegando.

Dehl reveló tener identificado al agresor pero se negó a revelar si fue un jugador de Fénix.

El titular del conjunto arachán narró los hechos. “No sé cómo nació pero le estaban pegando a un chico en el piso, y dos o tres nos pusimos sobre él para que no lo patearon más. En eso aparece una mano y me impacta en el pómulo izquierdo, sobre el ojo, nada más que eso”, dijo sobre el incidente que se generó en las afueras del camarín que ocupó el plantel de Capurro, en el Ubilla de Melo.

Lamentable situación tras el partido en Melo. Una confusa gresca terminó con el Pte de @CerroLargoFc lesionado. Aparentemente Dehl fue a separar hinchas de Fénix que estaban agrediendo a un parcial local y lo atacaron a él tmb. En el problema tmb participaron futbolistas de Fénix pic.twitter.com/M0yRh3BqkX — Rodrigo Sosa Farias (@Rodri964) May 6, 2019

Consultado sobre si la pelea fue con los jugadores de Fénix, Dehl respondió: “Había jugadores y gente que acompañaba a la delegación”. El presidente del club dijo que de inmediato habló con el prosecretario de Fénix, Álvaro Chijane y reconoció: “Tratamos de tranquilizar los ánimos”.

Dehl sufrió un corte en el pómulo. “Vinieron los médicos y me miraron, pero es un corte nada más. No es para puntos ni nada de mayores consecuencias”.

En contacto con Referí, a la hora 21, el presidente de Cerro Largo reveló que puede identificar al agresor pero que no brindará nombres hasta tanto resuelva con sus compañeros de directiva si elevan la denuncia policial o no.

“No puedo decir si fue un jugador o no el que me agredió. Vamos a reunirnos con la directiva para evaluar el incidente y quiero hablar nuevamente con Chijane un poco más tranquilos. Yo lo puedo identificar al que me pegó pero no puedo dar nombres. Si hacemos la denuncia ahí vamos a tratar de llegar al fondo del asunto”.