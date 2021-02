Qué dijeron Giordano y Bergessio en las horas previas al clásico

El técnico y el capitán de Nacional, Jorge Giordano y Gonzalo Bergessio, brindaron este martes una conferencia de prensa virtual, en la que contestaron preguntas que los periodistas les enviaron vía WhatsApp.

Giordano no cree que el partido de este miércoles a la hora 18:30 "sea determinante" en el futuro del campeonato porque "quedan 36 puntos por disputar y tenemos gran respeto por otros equipos que están haciendo una gran campaña y con aspiraciones ciertas de disputar la Anual y el torneo".

Agregó que "este tipo de partidos los definen detalles, hay que tener concentración y dedicación y el que se equivoque menos va a ganar". Dijo también que "estamos con una motivación extra" y sobre el partido anterior, en el que Nacional perdió 3-2, indicó: "Cada partido es una historia distinta, no nos podemos detener en qué fallamos, sí analizar; no tiene nada que ver el otro clásico".

Por último, manifestó: "Ganar el clásico es nuestro mayor deseo, pero no creo que defina absolutamente nada".

Diego Battiste

Mientras que Bergessio se refirió a su sequía goleadora, que ya lleva 10 partidos sin convertir: "A lo largo de mi carrera he tenido muchos momentos en que no he podido convertir y de la única forma en que se sale es trabajando y lo importante es que sigamos arriba y se consiga el objetivo".

Sobre el partido con Peñarol, correspondiente a la cuarta fecha del Clausura, señaló: "Le damos el valor que se le da a cualquier clásico. Todos son importantes, lo vamos jugar como se debe jugar y como partido definitorio".

Agregó que lo disfruta porque "nunca se sabe cuando puede ser el último, así que hay que dejar todo por la camiseta de Nacional y la gente, que se lo merece".

El plantel de Nacional está integrado en su mayoría por juveniles del club: "Siempre estamos en contacto con ellos, pero ellos saben como jugar los clásicos porque los juegan desde juveniles; estamos bien preparados".

Por último, se refirió a Andrés D'Alessandro, futbolista contratado por Nacional para la próxima temporada: "Con Andrés hablamos, pero de otras cosas. Jugamos juntos en otro momento, cuando venga vamos a tener tiempo de hablar de todo y se va a dar cuenta lo que es club".