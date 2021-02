Clásico: La vulnerabilidad de Peñarol cuando el Cebolla no es titular

Cristian "Cebolla" Rodríguez retornó en 2017 a Peñarol y se transformó en el jugador más influyente del fútbol uruguayo. Fue pieza clave del bicampeonato 2017-2018, ganó dos Clausura, un Apertura y una Supercopa. Sin embargo, la seguidilla de lesiones que lo persiguen desde mediados de 2019 ha determinado que su influencia en propios y ajenos decreciera considerablemente en los últimos tiempos.

Una vez más, de cara a un clásico que se jugará este miércoles a la hora 18.30 en el Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Torneo Clausura, su presencia ante Nacional está en duda. Una contractura de sóleo le impidió jugar el partido del domingo ante Danubio, luego de disputar apenas 10 minutos ante Defensor Sporting el miércoles de la semana pasada.

Según pudo saber Referí, tras estar en algodones los últimos días irá al banco de suplentes. Pero, ¿podrá jugar? Esta es una constante del Cebolla, de 35 años, en los clásicos desde julio de 2019.

Sus números son contundentes en el actual ciclo de Peñarol. Jugó 16 clásicos de los que ganó siete, empató siete (uno lo perdió por penales, el de la final de la Supercopa 2019) y perdió solamente dos. Marcó cinco goles, cuatro de penal y uno de tiro libre. Dio dos asistencias.

Diego Battiste

El festejo del Uruguayo 2018

Torneo Resultado Comienzo Minutos Goles Amarillas Cancha Apertura 2017 1-1 Titular 90 - - Centenario Amistoso 207 Nacional 1-0 Titular 90 - 1 Centenario Clausura 2017 Peñarol 2-0 Titular 90 1 (penal) 1 Centenario Amistoso 2018 Peñarol 2-0 Titular 90 - 1 Centenario Supercopa 2018 Peñarol 3-1 Titular 90 1 (penal) - Centenario Apertura 2018 1-1 Titular 90 1 - Centenario Clausura 2018 1-1 Titular 90 - - Centenario Final Uruguayo 2018 Peñarol 2-1 Titular 120 1 (penal) - Centenario Amistoso 2019 Peñarol 2-0 Suplente 10 - - Centenario Supercopa 2019 1-1 (Nacional 4-3) Titular 120 1 (penal) 1 Centenario Apertura 2019 1-1 Titular 90 1 (en contra) 1 Campeón del Siglo Amistoso 2019 Peñarol 2-1 Suplente 2 - - FAU Stadium, Boca Ratón Intermedio 2019 Nacional 3-0 Suplente 28 - - Centenario Clausura 2019 0-0 Titular 90 - - Centenario Final Clausura 2019 Nacional 2-0 Lesionado - - - Centenario Final Uruguayo 2019 Nacional 1-0 Suplente No entró - - Centenario Apertura 2020 1-1 Suplente 45 - - Centenario Intermedio 2020 Peñarol 3-2 Titular 62 - - Campeón del Siglo

En los ocho primeros clásicos no se perdió un solo minuto: Peñarol ganó cuatro, hubo tres empates y Nacional se quedó con un amistoso, la Copa de Campeones Uruguayas que se disputó a mediados de 2017 y que se decidió con un golazo de Sebastián "Cabecita" Rodríguez.

El primer problema físico se dio en la pretemporada que Peñarol llevó a cabo en Miami en 2019. A la vuelta no pudo ser titular en el primer clásico del año, pero el aurinegro lo ganó 2-0. Para la Supercopa llegó en perfectas condiciones y el aurinegro pisó a Nacional con un primer tiempo aplastante (3-0).

En el clásico disputado en Boca Ratón, a mediados de ese año, el Cebolla no estaba para jugar. La rebelde lesión en el sóleo comenzó a complicarlo y ya nunca sería lo mismo. Si embargo se dio el lujo de entrar a los 88' y asistió a Darwin Núñez para su único gol clásico, antes de emigrar a Europa.

Diego Battiste

Le hizo cinco goles a Nacional

Para el clásico del Intermedio no llegó a ser titular. Y ahí Nacional impuso un nuevo orden en el fútbol uruguayo, goleando 3 a 0 con un brillante Gonzalo Castro y mucho predominio en la mitad de la cancha con Gabriel Neves y Felipe Carballo, sostenidos por Rafael García.

Rodríguez no estuvo en las famosas dos finales en cuatro días (11 y 15 de diciembre). Se desgarró el sóleo y quedó afuera en la definición del Clausura (0-2) y fue al banco decorativamente para la final del Uruguayo (0-1), pero no entró porque no podía jugar.

En el Apertura de esta temporada se dio una situación insólita. La dirigencia de Peñarol reveló a Referí que tras el parate por la pandemia el jugador había llegado con sobrepeso y con un desgarro.

El jugador tuvo que salir a aclarar que la lesión se la había producido entrenando por su cuenta, invitó a los dirigentes a ir a pesarlo a Los Aromos y anunció que al clásico del 8 de agosto iba a llegar "sobrado". No le sobró nada porque Diego Forlán lo dejó en el banco de suplentes y lo hizo ingresar en el complemento. Su empuje fue importante y Peñarol pudo empatar el partido con un hombre de menos con gol de David Terans.

Diego Battiste

Entró para el segundo tiempo del Apertura 2020

Para el Intermedio, tras perderse unos cuantos partidos, pudo ser titular y aguantó en cancha hasta los 62'. Le dio el pase de gol a Terans para el 2-0 parcial.

Aún en su actual estado, donde vive de lesión en lesión, su presencia en esta clase de partidos sigue siendo importante.

Por eso estará este miércoles en el banco de suplentes y si el trámite lo demanda jugará algunos minutos.

Urretaviscaya vuelve a la titularidad

El entrenador de Peñarol Mauricio Larriera tiene el equipo para enfrentar este miércoles a Nacional. El mismo tendrá dos cambios con respecto al que el domingo venció 1-0 a Danubio en Jardines: Gary Kagelmacher, reservado por tener cuatro amarillas, por Rodrigo Abascal, que fue una de las figuras ante los franjeados y Jonathan Urretaviscaya por Agustín Álvarez Martínez.

Inés Guimaraens

Larriera tiene el equipo

Urreta había sido suplente ante Danubio tras un pobre partido ante Defensor Sporting. Pero en los minutos que tuvo ante el franjeado tampoco aportó mucho. De todas formas, el DT se la juega por su potencial y experiencia para no cargarle la mochila al juvenil Álvarez Martínez quien erró un penal en el último clásico y que no tuvo prácticamente chances ante Danubio (contra Defensor Sporting tuvo tres y en dos forzó a Matías Castro a dos grandes atajadas).

Con Urreta en el extremo derecho, David Terans jugará como mediapunta, la zona donde ejerce su mayor influencia.

De esta forma, el equipo formará con Kevin Dawson, Giovanni González, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Joaquín Piquerez; Jesús Trindade, Walter Gargano; Jonathan Urretaviscaya, David Terans, Facundo Torres; Matías Britos.

En el banco de suplentes seguramente estarán Thiago Cardozo, Abascal, Krisztián Vadócz, Luis Acevedo, Álvarez Martínez, Agustín Álvarez Wallace y entre Juan Acosta, Robert Herrera, Matías De los Santos y Denis Olivera uno quedará afuera.