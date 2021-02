Clásico: Entre la urgencia de Peñarol y las dificultades ofensivas de Nacional

Peñarol recibe este miércoles a la hora 18:30 a Nacional en el Campeón del Siglo con la necesidad urgente de lograr los tres puntos y mantener la aspiración intacta de ganar el Campeonato Uruguayo 2020, un objetivo para el que tiene cada vez menos aire. Puede ser esta, correspondiente a la cuarta fecha del Clausura, la última oportunidad para el equipo que ahora dirige Mauricio Larriera, pero que antes -y en la misma temporada- condujeron Diego Forlán y Mario Saralegui, lo que marca el desparejo rendimiento de los futbolistas y la falta de serenidad de los dirigentes.

Nacional también pretende el título, que sería el segundo consecutivo, pero tiene un poco más de oxígeno. Lidera la Tabla Anual con ocho puntos de ventaja sobre su rival de este miércoles y un empate no le caería mal al conjunto que conduce Jorge Giordano; mantendría alejado a su adversario de todas las horas, reforzaría el ánimo después de un fin de año tumultuoso, y le quedaría un camino de 11 fechas para conseguir el objetivo. Ni hablar si gana. También, como pasó con Peñarol, hubo cambio de técnico en plena temporada (Giordano reemplazó a Gustavo Munúa) y futbolísticamente transita a los tumbos. El arbitraje será para Andrés Matonte.

Diego Battiste

Los grandes no empezaron bien el Clausura, aunque los dos llegan al clásico después de ganar: Peñarol venció a Danubio tras un empate y una derrota, y Nacional le ganó a Wanderers luego de dos empates seguidos. Ambos muestran altibajos importantes que los lleva a flaquear en determinados momentos de los partidos. El aurinegro lo sufrió defensivamente contra Defensor Sporting (el violeta le dio vuelta el partido en el segundo tiempo) y el tricolor lo padeció ofensivamente frente a Rentistas y Cerro Largo.

Los dos técnicos están a la vanguardia del juego y de la tecnología, pero que son observados con recelo por los hinchas. No tienen historia en ninguno de los dos clubes y cualquier tropezón es para ellos una caída doble. Eso también juega: por algo los dirigentes de Peñarol pensaron en Darío Rodríguez para acompañar a Larriera y los de Nacional en Álvaro Recoba como asistente de Giordano. Una forma de blindarlos.

Inés Guimaraens

Salvo alguna sorpresa de última hora, las alineaciones no van a cambiar respecto a los últimos partidos. Las probables dudas surgen en la zona defensiva de ambos equipos: si no llega Fabricio Formiliano (salió lesionado contra Danubio) jugarán Rodrigo Abascal y Gary Kagelmacher en los carboneros y en los albos, sin Renzo Orihuela (expulsado ante Wanderes) ingresará Mathías Laborda para acompañar a Guzmán Corujo.

Desgranando puesto por puesto, en el arco el momento de Sergio Rochet es superior al de Kevin Dawson. El golero que llegó sin mucho palmarés el año pasado se quedó con el puesto de Luis Mejía y con varios goles rivales. Delante de ellos, Peñarol mostró flaquezas de marca por el costado de Giovanni González y el sector central de la zaga; Nacional en tanto, mejoró en esa zona en la última fecha, pero perdió a Orihuela, que se estaba afirmando en la titularidad.

Diego Battiste

El mediocampo tricolor con Emiliano Martínez, Gabriel Neves y Felipe Carballo es el mejor que puede armar en este momento Giordano. Dinámica, fútbol y pegada, además de juventud para correr todo el partido. En Peñarol, Jesús Trindade es el más parejo, Walter Gargano perdió protagonismo por sus lesiones; es un sector donde en el último encuentro el técnico tuvo que reforzar con los ingresos de Krisztian Vadocz, Matías De Los Santos y Agustín Álvarez Wallace. En esa franja, la superioridad previa es para el visitante.

Arriba, Peñarol presenta mayor capacidad de variantes y a un futbolista desequilibrante, con el que Nacional no pudo en el partido del Intermedio: Facundo Torres. Controlar su velocidad y habilidad es clave en el resultado final. En el clásico de diciembre fue determinante para la expulsión de Neves. Pero tiene también a Matías Britos, David Terans, Jonathan Urretaviscaya y Luis Acevedo, jugadores de probada capacidad goleadora y experiencia.

Diego Battiste

Nacional, en cambio, depende mucho que los extremos Brian Ocampo y Pablo García generen en ofensiva para que Gonzalo Bergessio pueda aprovechar en el área alguna de las ocasiones creadas. El goleador del equipo hace 10 partidos que no marca y en los 11 clásicos oficiales que disputó, solo hizo un gol. Salvo Ocampo y con intermitencias, esa es una de las deudas del equipo de Giordano, que además no tiene recambio porque Thiago Vecino (estuvo un tiempo sin jugar por una lesión) y Emiliano Villar aún no han demostrado ser eficaces, así como tampoco Alfonso Trezza, quien jugó en todos los puestos de la banda derecha sin afirmarse aún.

Eduardo Da Silva dijo a Referí que Peñarol "va a tener que jugar con jugadores clásicos, los mayores, los cabezas de grupo, los que tienen muchos de estos partidos encima". En ese grupo entra Cristian Rodríguez, otra variante que tiene Larriera en el plantel. Nacional, en cambio, las tiene menos: está Rafael García; el resto del grupo es casi juvenil. Así está planteado el escenario, de un clásico que no tendrá público en las tribunas por las limitaciones de la pandemia. Peñarol tiene armas como para intentar el triunfo desde el arranque y Nacional puede sentirse cómodo jugando al empate.

Los detalles

Estadio: Campeón del Siglo

Hora: 18.30

Juez: Andrés Matonte

Peñarol: Dawson, Giovanni González, Formiliano, Abascal, Piquerez; Gargano, Trindande; Torres, Terans, Urretaviscaya y Britos. DT: Larriera

Nacional: Rochet; Méndez, Corujo, Laborda, Oliveros; Neves, Emiliano Martínez, Carballo; Ocampo, García y Bergessio. DT: Giordano