¿Qué es la minería de criptomonedas y qué se necesita para ser un minero?

Por Ericka Duarte - BeInCrypto

Al empezar a hacer parte del mundo de las criptomonedas, o empezar a investigar para conocer esta nueva economía digital, es posible encontrarse con términos como ‘minería de Bitcoin’ o ‘mineros’. Pues bien, antes de poder conocer el significado de estos términos, es clave comprender de dónde surgen las criptomonedas.

Por lo general, el dinero que está circulando en los diferentes países del mundo es emitido por el gobierno. En el caso de las criptomonedas, estas se extraen a través de un proceso de minería, y es allí donde aparecen los mineros.

La minería de criptomonedas es el proceso mediante el cual los ‘mineros’ utilizan la potencia informática necesaria para verificar transacciones de Bitcoin y agregarlas a la blockchain para obtener recompensas en criptomonedas.

La idea es que estos mineros resuelvan sofisticados acertijos matemáticos antes de que puedan agregar un nuevo bloque de transacciones a la blockchain. Cuando un minero agrega un bloque, recibe una compensación llamada ‘recompensa de bloque’ que es de 6.25 BTC.

Cada 210.000 bloques, la recompensa por bloque se reduce a la mitad. Lo anterior ocurre aproximadamente cada 4 años y recibe el nombre de halving. Los mineros de criptomonedas no solo realizan acertijos, sino que también se deben asegurar de que todas las transacciones procesadas sean legítimas y que los bloques se agreguen a tiempo a la blockchain.

Es importante tener en cuenta que, para que un minero reciba dicha recompensa, debe ser el primero que resuelva el acertijo matemático, y posteriormente agregar el bloque a la blockchain.

El auge de la minería de criptomonedas

Con el paso del tiempo, las criptomonedas han ganado más atención generalizada, por lo que la minería se volvió más competitiva y menos rentable para ejecutar desde casa. Muchas personas empezaron a obtener herramientas más avanzadas, para ser los primeros.

Por ejemplo, los interesados en seguir con la minería de criptomonedas, empezaron a adquirir unidades de procesamiento de gráficos (GPU) más avanzadas. Estas herramientas, que fueron diseñadas para ejecutar juegos de alta potencia, se pueden adaptar fácilmente para que funcionen en la minería.

¿Qué se necesita para ser minero de criptomonedas?

Resolver los acertijos requiere una potencia informática y electricidad significativas, así como suministro energético adecuado. Y es que las redes de criptomonedas necesitan el poder del hardware de los mineros para confirmar que las transacciones que realizan son válidas.

Ahora bien, para que alguien pueda ser minero de criptomonedas, es necesario que conozca y tenga experiencia en circuitos integrados de aplicaciones específicas (ASIC). Un nuevo ASIC puede costar entre 1,000 dólares y 5,000 dólares. Además, debe tener presente que los ASIC consumen inmensas cantidades de electricidad, un costo que fácilmente podría superar al del dispositivo que consume energía.

Y posiblemente el mayor punto a considerar por los mineros es justamente ese consumo de electricidad, pues puede ser bastante elevado. Los datos del Servicio de Investigación del Congreso muestran que un solo ASIC puede consumir tanta energía como 500 mil consolas PlayStation 3. Para administrar un equipo de minería desde casa, deberá pagar sumas increíbles. De hecho, el costo de la electricidad probablemente será el determinante más importante de la rentabilidad de la minería para usted. Es por eso que los mineros trabajan con pools de minería.

De igual manera, es necesario contar con un software de minería de Bitcoin para unirse a la red de Bitcoin. No son tan caros como el hardware e incluso, algunas opciones son gratuitas.

En síntesis, un minero de criptomonedas debe contar con una máquina de minería robusta, que sea apropiada para ese proceso. Además, necesita una conexión a internet estable; y por último, una fuente de alimentación eléctrica estable (y de bajo costo).

Tipos de minería de criptomonedas

Otro factor clave que se debe conocer, es que existen dos tipos de minería de criptomonedas.

En primer lugar se encuentra PoW (Proof of Work). Este es el sistema más utilizado en el minado de monedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Monero, requiere de máquinas muy potentes para reselver una serie de acertijos, y hasta que no sean resueltos, no es posible proponer un nuevo bloque para sumar a la blockchain.

Por otro lado está PoS (Proof of Shake). Este modelo mide el nivel de adquisición del minero. Entre más criptomonedas tenga, más podrá minar.

Minería de criptomonedas: ¿actividad legal o ilegal?

Algunos gobiernos han llegado a reconocer la amenaza que representa Bitcoin para su soberanía financiera y monetaria. Esto ha llevado a varias medidas enérgicas en el sector, incluida la minería. Algunos países donde la minería es ilegal son Pakistán, Ecuador, Egipto, Argelia y Nepal. Sin embargo, la minería de Bitcoin es legal en la mayoría de los países o, al menos, no está regulada.

Un reciente hito de minería bitcoin

Este 2022 Bitcoin alcanzó un hito importante cuando se extrajeron 19 millones de monedas, lo que significa que solo quedan dos millones de unidades de la criptomoneda para todos los interesados ​​en poseer una parte del activo, mientras que los 2 millones de BTC restantes se tardarán 100 años en minar.

Recientemente Ricardo Carmona, host de Minería Disruptiva, aseguró que la minería resuelve el problema de la sobreimpresión de dinero, a través de un mecanismo de consenso que inventó el propio Satoshi Nakamoto y que se resuelve con (blockchain) encriptación pública y privada, mientras que el papel de los mineros solo es procesar transacciones, no validar, y que la ecuación dinámica ajusta cada cierto tiempo el halving.