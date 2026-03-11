Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

Ni bicicleta fija ni caminata: el ejercicio ideal para cuidar el corazón y mejorar la circulación

Este hábito, simple y sencillo, no necesita de suscripciones al gimnasio o compra de equipamiento costoso

11 de marzo 2026 - 12:05hs
corazon-medico-WSANDR2QYZERTNDOI3OYMISS5E

Por  El Cronista

Conforme pasan los años, la búsqueda de actividades físicas y ejercicios amigables con el cuerpo de vuelve una prioridad.

Pese a que las caminatas y la bicicleta fija suelen ser las alternativas más recomendadas para los adultos mayores, existe una opción que puede generar incluso mayores beneficios cardiovasculares.

Se trata de un ejercicio tan simple como subir las escaleras. Esta práctica suele ser evitada en el día a día por el uso de ascensores, pero diversos especialistas ya advierten que es una herramienta clave para la longevidad.

El movimiento ascendente vertical desafía al cuerpo y sobre todo al corazón, ya que el órgano se ve obligado a bombear con más fuerza en lapsos cortos. Esto se traduce en un entrenamiento de alta eficiencia que mejora la resistencia cardiorrespiratoria en menos tiempo que las caminatas usuales.

Respecto a la circulación, el movimiento potencia actúa como una bomba natural. Al contraer las pantorrillas y los muslos, se facilita el retorno venoso desde las extremidades inferiores al corazón.

Este mecanismo es fundamental para combatir problemas frecuentes en adultos mayores como la hinchazón de piernas, retención de líquidos y hasta la aparición de várices.

Un estudio reciente que analizó datos de miles de participantes sugirió que subir más de cinco tramos de escaleras al día puede reducir el riesgo de sufrir de enfermedades cardiovasculares hasta en un 20%. El impacto en el corazón ofrece un beneficio” dos en uno", ya que combina el trabajo aeróbico con el fortalecimiento muscular.

Cada escalón demanda la activación de músculos como cuádriceps, glúteos e isquiotibiales, grupos musculares que son claves para la estabilidad. El potenciar el tren inferior, protege de forma indirecta las articulaciones y se mejora el equilibrio, lo que reduce el riesgo de sufrir accidentes como caídas.

Los expertos aclaran que la moderación es vital, ya que no se trata de una competencia como correr, sino de mantener un ritmo constante y seguro. Los adultos mayores suelen sufrir de dolores como los problemas de rodilla, por lo que se aconseja siempre usar el pasa manos como apoyo.

Quienes residan en departamentos o casas de una sola planta, se puede realizar el ejercicio con los escalones step. En todo caso, se puede aprovechar las escaleras de las plazas y edificios.

De esta manera, subir escaleras se posiciona como un “superejercicio” que puede ser realizado en pequeñas dosis y de manera frecuente.

