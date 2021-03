Qué medida tomó el Banco Central que puede ponerle paños fríos a la suba del dólar

Luego de una fuerte presión alcista para el tipo de cambio en febrero y lo que va de marzo, el Banco Central del Uruguay (BCU) tomó una medida que puede ponerle paños fríos a la apreciación del billete verde. Por medio de una circular, la autoridad monetaria informó este viernes que deja sin efecto la posibilidad de integrar con dólares la compra de Letras de Regulación Monetaria (LRM) que estaba vigente desde julio desde este lunes 15 de marzo.

"El BCU parece encaminarse a revertir la reciente subida del dólar que, mayormente, acompañó lo que ocurría en el mundo y, en alguna medida, recuperó parte del atraso cambiario. Sería un error", cuestionó el economista Javier de Haedo en Twitter. El analista sostiene que en los niveles "altos", a su juicio, de las tasas de las LRM a 6 y 12 meses que emite el BCU hay "incentivos para el carry trade". Esto porque ahora los inversores deberán vender dólares en el mercado cambiario spot para comprar las LRM. Esta semana el BCU licitó letras a un año y pagó 6,44% anual y la oferta ( $ 6.480 millones) casi duplicó la demanda ( $ 11.361 millones).

En un contexto de tasas internacionales aún bajas o negativas, hay fondos de inversión y agentes del exterior que apuntan a la deuda de emergentes para rentabilizar sus recursos a corto plazo. Esta estrategia se utiliza para ganar dinero mediante el diferencial de tasas de interés entre divisas. En este caso, consiste en vender dólares en el mercado cambiario e invertir en pesos con la expectativa de obtener una buena rentabilidad, para luego convertir el importe nuevamente a la moneda de origen (carry trade).

"El BCU es independiente, para los que dicen que no lo es. Con independencia del gobierno de turno, reitera errores", afirmó De Haedo.

Según informó en su cuenta de Twitter el economista Aldo Lema, el BCU acumuló reservas (compró dólares) por US$ 1.500 millones durante el período que se permitió a los inversores entregar dólares para adquirir las LRM que emitió la autoridad monetaria.

Cerró la semana al alza

Tras el afloje del miércoles y jueves, el dólar volvió a fortalecerse este viernes en el mercado cambiario uruguayo. El promedio del interbancario se negoció a $ 44,53, con una suba respecto al jueves de 0,40%. En total se operaron US$ 13,4 millones en el mercado spot y el BCU volvió a vender dólar a futuro: un contrato por US$ 4 millones con vencimiento el 26 de marzo y otro por US$ 10 millones al 27 de abril.

En la semana, el billete verde avanzó 20 centésimos y fue la séptima apreciación semanal consecutiva. Así, en lo que va de marzo, ya se fortaleció 3,2% frente al peso y 5,2% en el acumulado anual.

En la pizarra del BROU, el billete verde cerró a $ 43,30 para la compra y $ 45,70 para la venta, 15 centésimos por encima del jueves.

Los bonos uruguayos globales en dólares cortaron con la tendencia a la baja de las últimas semanas y recuperaron terreno, mientras que las tasas de interés de los Bonos del Tesoro de EEUU continúan al alza. Como referencia, la tasa del tesoro americano a 10 años subió desde 1,56% a 1,62%. El bono uruguayo con vencimiento 2050 cotizó a 121,75%, rindiendo 3,83%. Por su parte, el Riesgo País, medido por República Afap, disminuyó desde los 128 puntos a 117 puntos, según el informe Semanal de Bengochea Corredor Bolsa.

En la región, el dólar avanzó también este viernes frente al real brasileño (0,3%) y se negociaba a 5,55 unidades. En Argentina, el dólar blue avanzó 2 unidades y quedó en 142 pesos argentinos, mientras que el dólar mayorista avanzó siete centavos a 90,85 pesos argentinos. Según fuentes del mercado, en la rueda de hoy el BCRA compró US$ 105 millones en el mercado de cambios. Así, habría acumulado unos US$ 930 millones en lo que va de marzo, consignó el Cronista.

El dólar en Chile cerró el viernes al alza, después de la fuerte caída de las últimas dos sesiones.

Wall Street cerró dispar este viernes en medio de preocupaciones de los inversionistas sobre el incremento de las tasas de interés de los bonos estadounidenses a 10 años y los riesgos de inflación. El Dow Jones ganó 0,90% a 32.778,64 puntos para cerrar en un nivel récord al igual que el S&P 500, que ganó 0,10% a 3.943,34 unidades. En tanto el tecnológico Nasdaq perdió 0,59% a 13.319,87.