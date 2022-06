¿Qué piensa Tom Hanks de Forrest Gump, Rescatando al soldado Ryan o El código Da Vinci?

Tom Hanks es uno de los actores más queridos de Hollywood. Protagonista de algunas de las películas más recordadas por los espectadores, se ha convertido en uno de los personajes más afables del entretenimiento.

Ahora se encuentra a punto de estrenarse en un nuevo rol. En Elvis, la película biográfica de Elvis Presley dirigida por Baz Luhrmann, no va a interpretar precisamente al bueno de la película. Y será la primera vez.

La revista Icon de El País de Madrid hizo un repaso por las apreciaciones del actor sobre las películas que ha hecho hasta el momento, a lo largo de casi 40 años, en sus propias palabras: desde "una de las películas más horribles jamás hechas" hasta "una película tremendamente exitosa", pasando por la vez en que se cambió los pantalones frente a la Mona Lisa. Siempre con una dosis de sinceridad que escasea en Hollywood.

Despedida de soltero (1984)

En una entrevista en Playboy en 1989, reconoció que sus primeros éxitos también lo hubieran sido sin él. “No puedo atribuirme el éxito de Splash y Despedida de soltero, aparte de haber estado en el lugar correcto en el momento correcto y haber obtenido el trabajo”.

Big (1988)

Big, película dirigida por Penny Marshall, se convirtió en un clásico familiar de los 80 y le valió su primera nominación al Oscar. Cuenta la historia de Josh, un chico de 12 años que desea ser adulto para tener libertad y éxito con las chicas. Y el deseo se cumple.

El año pasado la actriz Elizabeth Perkins reveló que de hecho Robert De Niro había elegido para interpretar a Josh, pero tuvo un conflicto de agenda y Tom Hanks terminó pasando de un papel secundario al protagónico.

“Es una película genuinamente buena que creo que es honesta de verdad y toca conciencias”, dijo Hanks en la presentación del filme que resultó ser su primer gran éxito.

La hoguera de las vanidades (1990)

“¡Es una de las películas más horribles jamás hechas!”, dijo el actor a Oprah Winfrey sobre La hoguera de las vanidades, la adaptación cinematográfica de la novela de Tom Wolfe dirigida por Brian De Palma. La película se considera, hasta el día de hoy, uno de los fracasos más sonados del mundo cinematográfico.

“Todo el mundo fue un error de casting, especialmente yo”, consideró Hanks. El elenco además contaba con figuras como Melanie Griffith, Bruce Willis y Morgan Freeman.

Philadelphia (1993)

Hanks consiguió su primer Oscar con Philadelphia por interpretar a un abogado al que despedían por tener VIH en una época en la que la enfermedad cargaba con un gran estigma social.

En el documental El celuloide oculto (1995), Tom Hanks habló sobre el impacto de la película en la percepción de la enfermedad: “Mi personalidad en pantalla no era amenazante. Ese hombre gay con sida no daba miedo en parte porque el pequeño Tommy Hanks interpretaba el papel”.

En una entrevista más reciente conThe New York Times reconoce que la película sería imposible de desarrollar en la actualidad: “¿Podría un hombre heterosexual hacer lo que hice en Philadelphia ahora? No, y con razón. El objetivo de Philadelphia era no dar miedo. Una de las razones por las que la gente no le tenía miedo a esa película era que yo estaba interpretando a un hombre gay. Hemos superado eso y no creo que la gente aceptara la falta de autenticidad de un hombre heterosexual interpretando a un hombre gay”.

Forrest Gump (1994)

Forrest Gump se convirtió en una referencia pop. La película dirigida por Bob Zemeckis fue una de las más taquilleras de su año y arrasó en los premios Oscar, con Hanks llevándose su segunda estatuilla. Pero desde entonces ha sido permanentemente comparada con su principal competidora: Pulp Fiction.

“El problema con Forrest Gump es que ganó mil millones de dólares. Si hubiéramos hecho una película exitosa, Bob y yo habríamos sido unos genios. Pero debido a que hicimos una película tremendamente exitosa, éramos genios diabólicos. ¿Supone un gran problema? No, pero hay libros de las mejores películas de todos los tiempos, y Forrest Gump no aparece porque, ¡oh!, es ese festival de nostalgia cursi. Todos los años hay un artículo sobre ‘el film que debería haber ganado ese año el premio a la mejor película’ y siempre es Pulp Fiction. Que es una obra maestra, sin duda”, declaró Hanks a The New York Times Magazine.

Rescatando al soldado Ryan (1998)

La imagen simpática que se había asociado a Hanks le impuso ciertos límites en algunos momentos de su carrera. En la épica película de Steven Spielberg, Rescatando al soldado Ryan, el director le planteó un conflicto con la idea de poner al actor en medio de una batalla en la Segunda Guerra Mundial con matices oscuros o violentos. Sin embargo, el actor no estaba de acuerdo. “Steven Spielberg me dijo: ‘No creo que el público quiera ver a John Miller [su personaje] disparar y matar alemanes’. Le respondí: ‘Lo siento, Steven. No vas a traerme hasta aquí y convertir el personaje en otro, solo porque no quieres que Tom Hanks mate soldados'”

Tienes un e-mail (1998)

Tom Hanks y Meg Ryan se convirtieron en una de las parejas favoritas de la ficción de los 90. Tienes un e-mail fue una nueva versión de la película de 1940 El bazar de las sorpresas, protagonizada por James Stewart. Y Tom Hanks no se salvó de las comparaciones: “Decidí ignorar ese asunto. Quiero decir, nunca me verán rehacer Caballero sin espada o ¡Qué bello es vivir! Pero El bazar de las sorpresas es muy diferente. Este es un Jimmy Stewart muy joven. Es Jimmy Stewart antes de que Jimmy Stewart fuera Jimmy Stewart”.

El código Da Vinci (2006)

“Las secuelas de Robert Langdon son una tontería. El código Da Vinci era una tontería. Esas deliciosas búsquedas del tesoro son tan fieles a la historia como las películas de James Bond lo son al espionaje. Todo lo que estábamos haciendo era prometer una distracción. No hay nada de malo en un buen trato, siempre que sea un buen trato. Cuando hicimos la tercera película [Inferno, 2016], probamos que no era tan buen trato. Pero déjame decirte algo más sobre El Código Da Vinci. Era mi cumpleaños número cuarenta y tantos. Estábamos rodando en el Louvre de noche. ¡Me cambié los pantalones frente a la Mona Lisa! ¡Me trajeron un pastel de cumpleaños en el Gran Salón! ¿Quién puede tener esa experiencia?”, dijo el actor sobre su personaje y la saga inspirada en los best sellers de Dan Brown. Una serie de películas que cuando se estrenó causó revuelo al rededor del mundo que llegó a que se pidiera un boicot al filme por considerarlo ofensivo.