Qué regalo tecnológico podés hacer por el Día del Padre: precios y tips para comprarlo en Uruguay

Llega el Día del Padre y muchos se preguntan: ¿qué regalar? Para aquellos padres que gustan de la tecnología, o quieran ingresar en este mundo, hay determinados productos que pueden ser un buen obsequio para esta jornada.

Relojes o smartwatches

Uno de los dispositivos más interesantes son los relojes o pulseras inteligentes. Si tu padre es de esos que les gusta salir a caminar o correr, estos dispositivos son idóneos para salir a correr.

Amazfit, Apple Watch, Xiaomi, Samsung y Huawei son las marcas más compradas en Uruguay. Si bien algunos pueden ser más caros por quién los fabrica, el comprador debe saber que cuantas más funciones y sensores, más dinero deberá desembolsar. Y, también, el tamaño de la pantalla influye en el precio final.

Algunas carátulas de los relojes inteligentes.

Entre los relojes inteligentes, se puede conseguir desde los US$ 100 a los más de US$ 700 (si se quiere adquirir los últimos modelos de Apple, por ejemplo). En este caso, debés considerar que los smartwatches cuentan, además, con más aplicaciones y funciones. Por lo tanto, hay que pensarlo como un dispositivo que tu padre utilizará casi de manera permanente y que será un fuerte complemento de su smartphone.

Las pulseras son aparatos similares, pero más económicos y con menos prestaciones. En general, los usuarios las utilizan para salir a caminar o correr y monitorizarse. Hay de todo tipo. Las más baratas pueden conseguirse por menos de $ 1.000 y algunas pueden llegar a superar los US$ 100. En el medio hay una variedad de dispositivos que se pueden analizar en función del tamaño y presupuesto a desembolsar.

Pulseras inteligentes: Xiaomi Mi Band 5.

Como regla general, ambos tipos de dispositivos cumplen el rol de hacer mediciones sobre la salud: frecuencia cardíaca, cantidad de pasos, velocidad del paso, GPS, son algunas de las funciones más vistas en ellos.

Pulseras inteligentes: Huawei Band 4e

Auriculares inalámbricos

El mercado de los auriculares inalámbricos crecieron durante la pandemia debido a una búsqueda de mayor confort tecnológico en medio de la crisis sanitaria.

Samsung Galaxy Buds son de los primeros auriculares inalámbricos de Samsung.

Todos ellos se conectan al celular vía Bluetooth, y algunos de estos dispositivos permiten hacer dictados de voz y cuentan con carga inalámbrica. Algunos permiten pausar una canción simplemente presionando una vez el audífono en una de tus orejas: si le das doble clic rápido podés pasar a una canción siguiente.

Suelen ser compatibles con todos los dispositivos aunque hay marcas que decidieron fabricar estos accesorios con más funciones para sus smartphones.

Huawei FreeBuds3.

Hay de todo tipo de calidad y comodidad. Esta nota puede ser una ayuda para buscar el idóneo. Los más vendidos en Uruguay son los de marca Xiaomi, que se consiguen a precio de mercado por 1.600 pesos. En algunos lugares hay descuentos debido al día del padre.

Si tu padre es fanático de Apple o de Samsung, deberás desembolsar una mayor cantidad de dinero. Los Apple AirPods se consiguen por US$ 230 en adelante. Los Galaxy Buds parten desde los US$ 159 (en algunos casos permiten escucharse en iPhone, aunque no tienen una aplicación para regular su ruido).

Apple Airpods.

Hay otro tipo de auriculares, que si bien tienen un cable que une de audífono a audífono, siguen siendo inalámbricos. Son más económicos y cumplen la misma función: se conectan al celular vía Bluetooth y cuentan con micrófono gracias a un sistema que no utiliza a la voz propiamente dicha de manera externa. Las ondas sonoras se transforman en vibraciones que van directamente al oído interno utilizando los huesos como conductividad.

Reproductor de contenidos a distancia

Si tu padre quiere tener mejor comodidad para acceder a los contenidos en streaming, hay dispositivos que pueden ayudarlo. El Chromecast, Xiaomi Mi Box, Google Nexus Player, Apple TV, Amazon Fire son algunas de las opciones. Sobre Chromecast, el reproductor más vendido en Uruguay, es recomendable adquirir el de tercera o cuarta generación, ya que son los más modernos. Estos aparatos parten desde los 2.500 pesos en adelante.

Chromecast.

Otro tipo de dispositivo muy adquirido, para empezar a "domotizar" tu hogar, son los parlantes inteligentes. Si al mismo tiempo se adquiere una luz o un enchufe inteligente, el usuario puede encender y apagar electrodomésticos simplemente ejecutando comandos de voz. Por ejemplo, diciendo: "Alexa, por favor, apaga el aire acondicionado". Y se apagará. También puede ser útil para buscar cosas en Google y para reproducir música. Hay de Amazon por US$ 70 y Google (desde US$ 30).

Amazon

Si le gusta los videojuegos

Hay padres que siempre amaron los videojuegos y siempre disfrutan siempre incursionar con un dispositivo nuevo. Por supuesto que algunas de las nuevas generaciones de consolas (PlayStation 5 o Xbox Series X) podría ser una buena opción, aunque todavía están a precios que cuadriplican el costo de Estados Unidos (suele estar al doble en tiempos sin pandemia). Hoy adquirir un Play 5 cuesta US$ 1.700 la versión digital.

Nintendo

Esta es la consola original de Nintendo. Hay versiones más económicas.

Si es un padre joven, y quiere rememorar los juegos de los 80 o 90, una opción económica son las consolas mini y retro de Nintendo o del histórico Family Game. Vienen con Mario Bros y una extensa cantidad de títulos que le despertarán la nostalgia y la alegría con la que disfrutó cuando era un niño.

Estos dispositivos, que simplemente se conectan a la electricidad y a la tele con un cable HDMI, se encuentran en el mercado uruguayo a $ 1.500. Comprarlos originales tal vez supere los US$ 150.

El más económico de todos

Si querés hacer un regalo simbólico, hay un "mini Tetris" de menos de $ 200 que oficia como llavero. Los venden en diferentes colores y miden 4 por 5 centímetros.

Mini Tetris como llavero.

Y si está cambiando de smartphone, ¿cuál le regalo?

Decidir qué teléfono comprar se ha transformado en una tarea verdaderamente personal. Ante tantas marcas, modelos y precios, la decisión podría ser de cada uno. De todas formas, hay smartphones económicos que pueden ayudarte a elegir una opción si tu padre realmente necesita cambiar su dispositivo.

Si querés gastar menos de 10 mil pesos, el Motorola E6S ($6.600), Galaxy A02 y Xiaomi Redmi 9A (a $7.000). Si el usuario quiere un teléfono de gama media, con mejor cámara y mejor rendimiento, puede elegir el Nokia 2.3 ($ 14.000) Galaxy A32 ($ 16.500), Huawei P40 Lite ($16.700), Motorola G9 Plus ($ 17.500).

Finalmente, se puede comprar un dispositivo para el que sí hay que invertir dinero. Hay smartphones como el Galaxy S20, Note 20, Huawei Mate Pro o el iPhone 12 (en alguna de sus versiones: mini, 12, 12 Pro), que oscilan entre $ 38 mil y 54 mil.