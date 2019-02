Rapiñaron, fueron liberados por falta de pruebas y asaltaron de nuevo al otro día

Dos delincuentes asaltaron a un hombre: lo amenazaron con un cuchillo mientras le exigían que les diera más plata, que no era suficiente lo que ofrecía. Pero como no tenía más, entraron a su casa y se llevaron su equipo de audio. La policía de Melo (Cerro Largo), los detuvo pocos minutos después. Sin embargo, la Fiscalía dispuso que fueran liberados y que le devolvieran el equipo a la víctima. Al otro día, cometieron una nueva rapiña, y ahora sí están detenidos mientras los investiga la fiscal del caso, Adriana Umpiérrez, quien aseguró que no tenía pruebas para encarcelarlos por el primer delito.

"Los detuvimos rápidamente en las inmediaciones: tenían el equipo robado y tres cuchillos", dijo a El Observador el jefe de Policía del departamento, Wilfredo Rodríguez. La rapiña había ocurrido en la noche del viernes. Según informó Subrayado, la pareja de delincuentes -un hombre de 25 años y una mujer de 19- fueron detenidos por personal del Programa de Alta Dedicación Operativa en el barrio de Arpí.

Llevaban una caja, tenían tres cuchillos en la mochila de la mujer y él ya tenía antecedentes penales. De hecho, había salido de la cárcel hacía pocos meses.

"La Fiscalía dispuso su libertad y que le devolvieran a la víctima lo robado, porque tenía cierta relación con la dama, pero anoche los agarramos de nuevo y volvieron a ser detenidos", agregó Rodríguez.

Los detuvieron luego de asaltar y lastimar a un hombre para robarle $ 200. "Ahora, con los dos hechos simultáneos, pienso que va a haber una resolución", dijo el jerarca.

La fiscal Umpiérrez sostuvo en diálogo con El Observador que las declaraciones de los indagados y la víctima eran contradictorias. "La versión de ella era que el hombre la había contratado para favores sexuales y que como él se había negado a pagarle por los servicios, se llevó el equipo. Su compañero la esperaba afuera y dijo que no sabía que ella tenía cuchillos", aseguró.

La víctima, en tanto, afirmó que les había abierto la puerta a dos desconocidos que pedían dinero, y que entonces fue asaltado.

Luego de tomarles declaraciones durante esa madrugada y la mañana siguiente, la fiscal dispuso que los sospechosos quedaran en libertad, aunque emplazados, ya que seguiría investigando el caso.

¿Por qué los liberó? Porque, según sostuvo, no tenía argumentos par presentar ante el juez para obtener la prórroga de la detención de los delincuentes por 24 horas ás.

"Si hubiera tenido más pruebas o declaraciones de testigos, podía haberla solicitado. Pero yo no puedo decirle al juez que permitiera que siguieran detenidos mientras tratábamos de encontrar algo más, cuando no teníamos ningún elemento concreto", respondió.

La pareja salió a la calle sobre las 13 de este sábado. El segundo asalto tuvo lugar esta madrugada, "un hecho similar", dijo la fiscal.

"En este caso, sí, le voy a ser sincera: puedo tener elementos suficientes como para pedir una prórroga de su detención hasta mañana, porque contamos con la declaración de un testigo", sostuvo Umpiérrez. "Pero no es que los detuvimos y los largamos. Los seguíamos investigando y ahora fueron detenidos de nuevo", concluyó.

Rezongo

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, pronunció este lunes varias críticas hacia aquellos fiscales que, a su entender, no están trabajando bien.

"La sociedad que paga sus impuestos para que nosotros desarrollemos nuestro trabajo nos juzga por eso, por la calidad y la cantidad de las imputaciones. Esa es nuestra tarea. Asumámosla", ordenó Díaz durante la última ceremonia de traslado y asunción de nuevos fiscales en el interior del país.

Díaz sostuvo que había "algunos fiscales" que con la misma carga de trabajo de otros -con la misma cantidad de denuncias de delitos a investigar- logran resolver menos casos y por ende dejan delincuentes libres. "Necesitamos aptitud y actitud", rezongó Díaz, y agregó: "En algunos lugares tenemos dificultades y las estamos trabajando. (...) No los voy a nombrar".

Luego, hizo un breve repaso de las principales funciones que tienen los representantes del ministerio público:atrapar a los delincuentes, investigar los delitos y contribuir así a contrarrestar la inseguridad, sin responsabilizar a la policía cuando se falla en esos cometidos.

"La seguridad pública no nos es ajena. Tenemos responsabilidad institucional y funcional en esa tarea y la debemos asumir", repitió el fiscal de Corte, y sentenció: "La sociedad nos juzga por resultados, y cuando digo nos juzga digo que nos juzga al fiscal de Corte y a todos y cada uno de los fiscales".