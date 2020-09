Recomiendan tener sexo en espacios abiertos para evitar contagios de covid

La Agencia de Salud Pública de Barcelona, España, elaboró una guía con recomendaciones para mantener relaciones sexuales seguras en tiempos de pandemia. Y una de esas recomendaciones es la que más llamó la atención, porque se trata de tener sexo en espacios abiertos.

Según informó Infobae, la agencia asegura que hay menos posibilidades de contagiarse si las relaciones se mantienen en espacios grandes, abiertos y bien ventilados

Otra de las recomendaciones es la de no besar ni intercambiar saliva con personas con las que no se convive, y en caso de tener sexo oral o anal "se recomienda usar preservativos o barreras dentales".

Si se va a mantener relaciones sexuales con la persona con la que se convive el riesgo baja siempre que no se tengan síntomas y no hayan estado en contacto con personas positivas de covid 19. Por eso la guía recomienda reducir al mínimo las relaciones con personas no convivientes.

En caso de utilizar juguetes sexuales, también la guía recomienda lavarlos con agua y jabón.

En cuanto a las distintas posibilidades de mantener el erotismo durante la pandemia, se señala el sexting, las videollamadas, la lectura erótica y al masturbación como alternativas. Todas ellas son prácticas seguras para evitar exponerse al virus.

También, recoge Infobae, se recomienda ducharse o lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes y después de mantener relaciones sexuales y que se utilicen condones. Advierte el artículo que investigadores chinos descubrieron que el coronavirus puede permanecer en el semen, tal como lo expresa un texto publicado en JAMA Network Open, una revista médica. Aunque eso no revela la prueba de que el virus se transmita por vía sexual, los expertos indican que el contacto cercano con una pareja implica riesgos.