El reclamo en el Parlamento que unió a Larbanois, Cabildo Abierto y Óscar Andrade

Los artículos de la Rendición de Cuentas para contemplar a los intérpretes en una redistribución de las regalías en las plataformas de streaming desataron las críticas de las empresas –desde Spotify hasta la representante de YouTube, Amazon y Apple Music– y de las discográficas.

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) había pedido a los diputados su desglose ante las alertas de las propias compañías, pero los legisladores de todos los partidos volvieron a incorporarlos ante el pedido expreso del presidente Luis Lacalle Pou.

La Sociedad de Intérpretes (Sudei) compareció el viernes pasado ante la comisión del Senado que estudia el proyecto de ley, y reiteró su defensa a las disposiciones por ser algo "de justicia", dado que mientras los autores y productores cobran por su lado, los intérpretes no perciben "ni siquiera medio peso".

En la delegación estuvo presente Eduardo Larbanois, el reconocido cantautor y guitarrista del dúo Larbanois y Carrero. "He visto con mucha pena a artistas que han sido tremendamente representativos históricamente, terminar en condiciones casi infrahumanas. Estoy hablando de nombres con mayúscula: Alfredo Zitarrosa, Aníbal Sampayo, Osiris Rodríguez Castillo", dijo a los senadores.

"Esto sucede fundamentalmente porque el intérprete, que no tiene los recursos del compositor, es el más desamparado. Esta solución que nosotros proponemos es la más sencilla; no compromete a las grandes multinacionales", afirmó Eduardo Larbanois.

"Sabido es que ha sido muy difícil crear políticas culturales por nuestra pequeñez como país, pero también por nuestra falta de interés en proyectar a los artistas. Nosotros somos muy capaces de llenarnos el pecho de golpes cuando vuelven nuestros artistas que han triunfado en el exterior, pero nunca hemos hecho nada para ellos; han sido esfuerzos personales en todos los casos", planteó el músico, y deseó que "esto cambie".

Inés Guimaraens

Eduardo Larbanois

Entre los disertantes estuvo también el representante de la Federación Iberolatinoamericana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes, Álvaro Hernández-Pinzón, quien además es experto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El referente español recordó que "la regulación sobre los derechos en el ámbito digital de los artistas a nivel mundial es antigua", siendo del año 2003 en el caso concreto de Uruguay. "El streaming no existía en esos años", aclaró. Hernández-Pinzón contó que a nivel de la Unión Europea, en países como España, Hungría, Italia y Holanda, "ya tienen este derecho" que ahora debate el Parlamento uruguayo

"Hay países latinoamericanos, como es el caso de México, República Dominicana y Panamá que también los tienen. Existen dificultades de gestión por la resistencia al pago, pero lo tienen y lo están empezando a gestionar", apuntó el experto y refirió a su caso en España: "Llevamos desde 2011 cobrando de las plataformas digitales. Esto no ha supuesto ningún tipo de quebranto en el mercado porque cada vez crece. En el año 2021 se recaudaron € 304 millones por parte de las discográficas por streaming y, en 2022, € 435 millones", ejemplificó.

"Spotify no se ha ido de España; Apple Music, no se ha ido de España; YouTube Music, no se ha ido de España; (...) Todos funcionan y el mercado crece. (...) En cuanto a cualquier tipo amenaza, puedo decir que en los países donde se está pagando, las empresas permanecen. Nadie va a renunciar a recaudar, como es el caso de Spotify, US$ 25 millones por nada", señaló el español y apuntó que el tema se remite a un "ajuste entre empresas" bajo el derecho privado, en el que "el Estado no será pagador de nada".

El reproche de Andrade y Domenech a las plataformas

Cuando la ley que reguló los derechos de autor en Uruguay se votaba en el Parlamento, el hoy senador frenteamplista José Carlos Mahía seguía el debate en Diputados. "Recuerdo que en esa época el mayor problema eran las fiestas familiares porque había que determinar cuánta gente podía ir y cuánto le cobraba Agadu (Asociación General de Autores)", rememoró sobre esos tiempos.

Mahía señaló que con un "respaldo tan importante" en Diputados –con el voto de todos los partidos a los artículos en cuestión de la actual Rendición de Cuentas– "seguramente va a ser respaldado en el Senado", sin "desconocer" que se "entra en temas de extrema complejidad".

El senador comunista Óscar Andrade arremetió contra el formato actual que "deja desprotegidos a los intérpretes". "Es de abrumador sentido común el reclamo y celebro la votación que se dio en la Cámara de Representantes, si bien después, en la reglamentación, se verá el detalle de cómo se distribuye".

"En particular, genera molestia que la reacción de algunas de estas plataformas sea como una amenaza y no se haga con fundamentos. Me parece que hay una lógica que al parecer quiere incidir en la decisión del Parlamento de manera no racional, o sea, no en el hilo argumentativo, sino haciendo una demostración de fuerza", reclamó el exsindicalista.

El cabildante Guillermo Domenech, al igual que la nacionalista Carmen Asiaín, anunció su apoyo a la medida contemplada en la Rendición de Cuentas. "Nos da la impresión de que, en muchos casos, esas plataformas lucran con el trabajo ajeno. Es evidente que los intérpretes tienen derecho a tener una retribución por su trabajo", arremetió el senador de Cabildo Abierto.

Desde el gobierno reconocen la asimetría de los ingresos de los intérpretes respecto a los autores, aunque analizan cómo articular con el disgusto de las plataformas. El ministro de Industria, Omar Paganini, dijo días atrás que les "preocupa el equilibrio" y que las compañías "trabajen tranquilamente en nuestro país". "Queremos ver como se puede llegar a acordar esto", adelantó.