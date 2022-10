Revelan que los países ricos inflan las cifras que dicen destinar contra el cambio climático

No cabe duda de que el cambio climático y sus consecuencias están en un lugar central de la agenda geopolítica mundial, por lo menos si se tienen en cuenta las manifestaciones de buena voluntad de presidentes, diplomáticos y organismos internacionales en cuanta conferencia, reunión o cumbre se toca el tema.

Sin embargo, una investigación de la coalición internacional contra la pobreza Oxfam revela que la mayoría de los países centrales –y ricos– aplica prácticas de contabilidad engañosas para exagerar la financiación para la lucha contra el cambio climático que aportan a los países en desarrollo. En otras palabras, inflan las cifras o, para decirlo de manera llana, mienten.

Al presentar los resultados de la investigación, Nafkote Dabi, responsable de políticas sobre cambio climático de Oxfam Internacional, dijo que “las contribuciones de los países ricos no sólo siguen estando muy por debajo del objetivo contraído, sino que también son engañosas al contabilizar la financiación climática de una manera que no es correcta ni adecuada”.

Esos países “están sobreestimando su propia generosidad y pintando un panorama demasiado halagüeño, mientras ocultan la cifra que realmente se destina a los países pobres”, agregó.

El nombre "Oxfam" proviene del Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, fundado en Gran Bretaña en 1942. Oxfam Internacional fue fundada en 1995 por un grupo de organizaciones no gubernamentales independientes.

Según los datos recabados por Oxfam, durante 2020 el valor real de la financiación climática proporcionada a países en desarrollo se situó entre US$ 21 mil y US$ 24.500 millones, frente a la cifra de US$ 68.300 millones que los países ricos declararon aportar en concepto de financiación pública.

Junto al financiamiento privado, el total de finanzas movilizadas se proclamó como de US$ 83.300 millones, con una sobreestimación que pudo llegar a 225%, según el estudio.

El objetivo de financiación climática mundial está fijado en US$ 100.000 millones anuales, y es uno de los temas que se evaluarán en la 27 Conferencia de las Partes (COP27) de las Naciones Unidas sobre cambio climático que reunirá a 197 países y otros miembros entre 6 al 18 de noviembre en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij.

Dabi afirmó que “el mecanismo actual de la financiación climática mundial es como un tren averiado que corre el riesgo de llevarnos a un destino de proporciones catastróficas. El exceso de préstamos está endeudando a los países pobres, que ya tienen problemas para abordar los impactos del cambio climático”.

“Se está declarando demasiada financiación de manera dudosa y deshonesta. Como resultado, los países más vulnerables continúan sin estar preparados para enfrentarse a la violencia de la crisis climática”, añadió el responsable de la coalición.

La investigación reveló y demostró que, por ejemplo, instrumentos como los préstamos se declaran según su valor nominal, ignorando el reembolso de la financiación, entre otros factores.

Con demasiada frecuencia, los proyectos financiados presentan un menor enfoque climático que el declarado, por lo que el valor neto del apoyo que se destina específicamente a la acción climática probablemente sea mucho más bajo del que sugieren las cifras de financiación climática declaradas.

En la actualidad, los préstamos dominan más de 70% de la provisión de financiación climática pública (US$ 48.600 millones), alimentando la crisis de la deuda a la que se enfrentan los países en desarrollo.

Para Dabi “obligar a los países pobres a devolver préstamos para poder hacer frente a la crisis climática a la que apenas han contribuido es algo profundamente injusto”.

“En lugar de prestar apoyo a los países que se enfrentan a sequías, ciclones e inundaciones que continúan agravándose, los países ricos están minando su capacidad para hacer frente a futuros impactos, además de profundizar sus niveles de pobreza», explicó.

Recordó que el pago de la deuda externa de los países menos desarrollados ascendió a US$ 31.000 millones en 2020.

Por ejemplo, Senegal, que figura en el tercio inferior de los países más vulnerables del mundo frente al cambio climático, recibió 8% de su financiación climática en forma de deuda, con solo 29% como préstamos no concesionales.

Al hacerlo, no se tuvo en cuenta o no importó que el país tiene un riesgo moderado de caer en una crisis de endeudamiento y que su deuda representa el manejable 62,4% de su ingreso nacional bruto.

La sobreestimación en el financiamiento también alcanzaría a entes multilaterales, como el Banco Mundial, cuyos informes de financiación climática “no permiten comprobar de manera independiente los niveles alegados, por lo que podría haber una discrepancia de hasta 40%” al examinar por ejemplo los datos de 2020, dice el informe.

Una tesis central de Oxfam es que, si los países desarrollados cumplieran con su compromiso de movilizar US$ 100.000 millones al año y abordaran verdaderamente sus errores de contabilización de la financiación climática, sería posible evitar una catástrofe climática a gran escala.

“Manipulando el sistema solo conseguirán que sean los países pobres, quienes menos han contribuido a la crisis climática, los que acaben pagando”, dijo Dabi.

Insistió en que “un sistema de financiación climática que se basa principalmente en préstamos no hace sino agravar el problema. Los países ricos, especialmente aquellos que más contaminan, tienen la responsabilidad moral de ofrecer formas alternativas de financiación climática, sobre todo subvenciones”.

Para Oxfam, en las negociaciones de la COP27 “los países ricos deben comprometerse urgentemente a incrementar la financiación destinada a los países vulnerables para la adaptación al cambio climático a través de subvenciones, así como a mejorar sus prácticas defectuosas de presentación de informes”.