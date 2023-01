Robert Silva respondió a las críticas de Cosse por la reforma educativa: "Está en campaña política"

El presidente del Codicen, Robert Silva, respondió a las críticas hacia la política educativa que formuló la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y dijo que la diferencia entre ambos es que ella "está en campaña política y electoral para ser candidata".

"La diferencia entre Carolina Cosse y yo es que Carolina Cosse está en campaña política y electoral para ser candidata y yo estoy en campaña junto a un equipo de personas, un equipo formidable, trabajando por cambiar la educación del país, que es un gran problema que tenemos", aseguró Silva en entrevista con el programa Doble Click (Del Sol).

Este lunes la intendenta apuntó contra la reforma educativa, cuyos detalles son conocidos por "muy poca gente" según la jerarca. "Están los eslogan, la frase; ahora, cómo se va a lograr cada una de las cosas, cómo se va a equipar a los docentes para que puedan hacer frente a una serie de desafíos, nadie lo sabe", dijo Cosse en una rueda de prensa, quien cree que esta situación demuestra "falta de rumbo".

"Yo lo que invito es a leer, a informarse", expresó este martes el presidente del Codicen, quien indicó que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentó el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 "al Parlamento y a la ciudadanía" en agosto de 2020.

"Es más, a partir de junio concurrimos dos veces al Parlamento a rendir cuentas de cómo venimos", afirmó el jerarca, y agregó que "por primera vez el país tiene objetivos de aprendizaje".

"Sostener que la educación no tiene rumbo es simplemente no haber tenido el mínimo esfuerzo de lectura, de estudio, de los documentos y de las acciones que no solo se han escrito y se han presentado, sino que se están desarrollando", sentenció Silva.