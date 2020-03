Robo de ideas: una pesadilla emprendedora sin solución

"Con esta idea la pego”, es una frase que alguna vez dijeron quienes ahora son empresarios cuando estaban en la etapa de tener un mero proyecto solo plasmado sobre el papel o en su mente.

Las ideas no se patentan, por eso es necesario que su ejecución sea rápida para lograr un estadio de autoría y evitar que haya robos. Aunque no es la regla, en el mundo emprendedor uruguayo se han dado casos de “hurtos” de modelos de negocios, ideas e incluso “clonación” de emprendimientos.



“Las ideas no se registran, por eso siempre hay que encontrarle la vuelta para sacarlas lo más rápido posible”, afirmó el abogado, socio del estudio Cikato y especializado en propiedad intelectual, Mauro Marín. Para el experto, este tipo de casos se dan de manera frecuente y hoy en día se repiten sobre todo en startups.

Marín sostuvo que estos procesos suelen llevar muchos años y pocos de ellos terminan en la Justicia, ya que se recomienda llegar a un acuerdo extrajudicial entre ambas partes.

“Siempre sale perdiendo el bueno de la película, porque casi nunca recibe una recompensa apropiada por los daños”, comentó al respecto.