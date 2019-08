Rodrigo Salazar festejó con una foto en Auschwitz y tuvo que pedir disculpas

Para celebrar su cumpleaños número 20, el futbolista uruguayo Rodrigo Salazar subió una foto a Instagram con unos emojis de festejo en Auschwitz, el campo de concentración en donde se llevó a cabo el mayor exterminio de la historia del nazismo. Luego, el jugador luego pidió disculpas por su publicación. "No sabía dónde me encontraba", se justificó.

El post de Instagram del jugador recibió todo tipo de críticas y el volante decidió borrarlo y luego pidió perdón en un video. "No era mi intención insultar a las víctimas de los campos de concentración. No sabía exactamente dónde estaba cuando me saqué la foto", se disculpó en inglés. "Me avergüenzo por mi acto porque no sé qué ocurrió detrás de esa puerta", agregó.

El futbolista agregó que borró esa foto de su Instagram y que hará una donación para una de las fundaciones por la memoria de las víctimas de Auschwitz. "Quiero disculparme con todos los que se ofendieron por mi acto", finalizó.

Salazar, que nació en España pero se nacionalizó uruguayo y defendió a la selección en el Sudamericano sub 20, juega en Korona Kielce de Polonia y tiene contrato hasta junio de 2020.