¿Qué dijo Rotundo sobre el pase de Pellistri y el polémico 20% de la ficha del volante de Peñarol?

Nicolás Rotundo, uno de los empresarios que maneja la carrera de Facundo Pellistri, con 18 años una de las figuras de Peñarol, afirmó que varios clubes importantes realizaron sondeos por el jugador pero que todavía no recibieron ninguna oferta concreta.

"Real Madrid tuvo un acercamiento, el Grupo City también, Manchester United, de Newcastle se habló aunque no te lo puedo confirmar. De la MLS también hubo varios acercamientos de varios equipos, incluso se lo querían llevar en el período de pases pasado", comentó Rotundo a La Oral Mediodía que se emite por AM 970.

"Ofertas hay y los equipos uruguayos necesitan vender. Ojalá se pueda quedar un buen tiempo en Peñarol, pero por el futuro del jugador y mismo por el club que necesita de ventas podría salir. Igualmente así como ha habido sondeos, arriba de la mesa no tenemos nada concreto. Sí hay muchos interesados y se ha hablado con varios clubes", agregó.

Sobre el comunicado que emitió Peñarol en el que expresa que el club es el propietario del 100% de la ficha aunque ya negoció con los representantes que se lleven el 20% del monto de una futura transferencia como intermediarios del negocio con un tope de US$ 400 mil, Rotundo dijo: "Ese tema lo está llevando más que nada el Chino (Edgardo) Lasalvia. Con el Pato (Carlos Aguilera), que fue el primero que lo agarró con 11 años, nos sumamos después con el Chino y fuimos llevando adelante al jugador. De números y plata es delicado hablar, más en la situación en la que está el país".

"Somos los representantes y ya hay un arreglo con el club. Tenemos claro que el jugador es del club y no vamos a tener problemas con Peñarol porque tenemos más jugadores en la institución y porque además somos hinchas; nunca hubo problemas. No entiendo por qué están haciendo tanto alboroto con números cuando todavía no hay nada concreto. Hay sondeos, pero nada concreto. Con el club no vamos a tener problemas", enfatizó Rotundo.

"Si hoy vienen con una buena oferta es difícil para el jugador y para el club decir que no. Pero ojalá que pueda seguir, demostrar, crecer y darle alegrías a la gente de Peñarol que eso es un sueño para el jugador", agregó el contratista.

"Como preferencia el mercado español sería ideal", dijo Rotundo pensando en el futuro del juvenil y crack aurinegro.

@nicorotundo

Consultado sobre la situación de Federico Valverde que dejó de ser representado por Lasalvia y Gerardo Rabajda para que la empresa Wasserman se encargue ahora de su representación, Rotundo dijo: "No tengo nada que ver, eran el Chino y el Pelado Rabajda sus representantes, los que estuvieron siempre con él. Estuve cerca de él por mi relación con el Chino, pero esa situación no me corresponde".