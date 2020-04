Ni el fútbol mundial en pausa los detiene: ¿quiénes van tras Pellistri, la "perla mirasol"?

El interés que despierta el juvenil futbolista de Peñarol, Facundo Pellistri, no lo detiene ni la pandemia por el nuevo coronavirus que sufre el mundo. Este viernes, el diario AS de España, informó que Boca Juniors de Argentina y Flamengo de Brasil, el actual campeón de la Copa Libertadores, hacen gestiones por "la perla uruguaya".

"Ha sonado para Real Madrid o Atlético y, según ha podido saber AS, se viene 'pelea' en los despachos: Boca y Flamengo le tienen en sus planes a corto plazo", informa el periódico madrileño.

En ese contexto, el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, gran amigo del técnico de Peñarol, Diego Forlán con quien compartió equipo en Villarreal de España, dijo el 29 de diciembre pasado en ocasión de venir a jugar en la despedida del DT mirsol que Pellistri "es un jugador joven, habilidoso. No jugó tanto, pero se nota que es bastante sinvergüenza para jugar a la pelota y creo que eso es muy importante”.

El excrack argentino también indicó entonces que "ya no hay muchos jugadores como él que se animen a ser tan sinvergüenzas adentro de la cancha y eso para mí hay que valorarlo y mucho”.

Si bien la intención de Pellistri es continuar en Peñarol, con el que firmó un nuevo contrato el 8 de febrero pasado hasta 2022 con una cláusula de salida de US$ 15 millones, algo que nunca había sucedido en los aurinegros, para luego analizar la posibilidad de un traspaso al fútbol europeo, AS explica: "La gran relación entre Román y Diego Forlán técnico de Peñarol, podría ayudar para este movimiento. Además, Peñarol y Boca mantienen buenas relaciones tras la venta de Nández al club de La Ribera".

Lo que desconoce el medio español fue el mal negocio que hicieron los aurinegros. El club se desprendió de la de ficha de un jugador de selección y con proyección internacional en US$ 2.950.000 por el 59,5% de su pase, y Boca lo negoció dos años después en US$ 20.000.000 a Europa. En la transferencia al club argentino Peñarol cedió toda su parte de la ficha y no se quedó con ningún porcentaje para una futura venta.