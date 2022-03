Rusia y Ucrania: qué armas entregará Estados Unidos a Ucrania y cuán decisivas serán en la guerra

Junto a los restos quemados de un tanque ruso, un soldado ucraniano exhibe el armamento que, asegura, lo destruyó.

Las imágenes, publicadas en Twitter por las Fuerzas Armadas de Ucrania, están acompañadas de un mensaje triunfalista: fueron el resultado de los "impactos de Javelin a los equipos militares (rusos)"El FGM-148 Javelin es un sistema antitanque portátil que se coloca sobre el hombro y dispara misiles con detectores de calor que persiguen objetivos a una distancia de hasta 4 km (2,5 millas). Se puede controlar con una unidad portátil no muy diferente de una consola de videojuegos y puede dirigir un proyectil de un metro de largo directo al costado o la parte superior de un tanque blindado.La sola presencia de armas fabricadas en Estados Unidos "causa pánico" entre las tropas rusas, afirma el ejército ucraniano, que está a punto de recibir 2.000 unidades más.

Getty Images Ucrania asegura haber destruido más de 400 tanques rusos en los últimos días

Los Javelin se encuentran entre los artículos que Estados Unidos se comprometió a enviar a Ucrania en el nuevo paquete de asistencia militar de US$800 millones anunciado el miércoles por el presidente Joe Biden.El paquete también incluye drones que pueden convertirse en bombas voladoras y armas antiaéreas capaces de disparar a helicópteros desde el aire.Queda por ver si la asistencia estadounidense permitirá a Ucrania derrotar a las más numerosas y mejor equipadas fuerzas de invasión rusas.

¿Qué enviará Estados Unidos a Ucrania?

La nueva partida estadounidense para Ucrania contiene una amplia gama de equipos militares, que van desde 25.000 kits de chalecos antibalas y cascos, hasta rifles y lanzagranadas, miles de unidades de otras armas antitanque y más de 20 millones de rondas de munición.Además de los Javelin, las armas más poderosas incluyen 800 sistemas antiaéreos Stinger, los mismos que años atrás derribaron aviones soviéticos en Afganistán.Estados Unidos también planea enviar 100 "sistemas aéreos tácticos no tripulados", pequeños drones que a menudo se lanzan con la mano y son tan pequeños que caben en una mochila.Los soldados pueden usarlos para explorar el campo de batalla o, en algunos casos, para atacar, creando bombas voladoras capaces de alcanzar los objetivos desde la distancia.El anuncio del miércoles de Biden eleva la cantidad total de ayuda militar estadounidense prometida para Ucrania a US$1.000 millones solo en la última semana, una cantidad elevada en comparación con los US$2.700 millones entregados entre 2014 y principios de 2022.Según John Herbst, ex embajador de EE.UU. en Kiev, se trata de un "avance significativo" que compensa las deficiencias previas. Biden y su equipo, opinó, "eran demasiado comedidos a la hora de brindar apoyo a Ucrania" y ahora "han respondido a esa presión".

Getty Images Los ataques rusos han causado una gran destrucción en Kiev

¿Cuán decisivas serán para combatir las ofensivas terrestres y aéreas rusas?

Los expertos en asuntos militares creen probable que las armas antitanque suministradas por Estados Unidos tengan un gran impacto en Ucrania.Las fuerzas invasoras rusas "son principalmente fuerzas mecanizadas", es decir, convoyes blindados, por lo que "lo mejor que puedes hacer es acabar con ellos", afirmó el ex coronel del ejército estadounidense Christopher Mayer.Ucrania ha recibido diversos sistemas antitanque de varios países, lo que ayuda a aumentar la "letalidad" de sus fuerzas contra los vehículos rusos, explicó Mayer."Si les das toda una variedad de sistemas antitanque, tendrán mejores oportunidades de atravesar los diferentes sistemas de blindaje de los tanques", dijo.Aunque sus afirmaciones no se han podido verificar de forma independiente, autoridades ucranianas sostienen que las armas están dando buenos resultados. Aseguran que desde el 16 de marzo han destruido más de 400 tanques y otros 2.000 vehículos rusos.Las armas antitanque, sin embargo, no ayudan a combatir a la fuerza aérea rusa, que durante tres semanas ha atacado objetivos en todo el país.

Getty Images Un helicóptero ruso derribado, en una fotografía publicada por el gobierno de Ucrania.

El sistema portátil Stinger, que se usa sobre el hombro, es el único recurso antiaéreo incluido en el paquete de ayuda estadounidense.Este sistema se ha usado en conflictos en todo el mundo desde 1981 y especialmente en Afganistán, donde los Stingers suministrados por Estados Unidos ayudaron a derribar cientos de aviones y helicópteros rusos durante la ocupación soviética.

Es efectivo contra helicópteros o aviones que vuelan a baja altura hasta aproximadamente 3.800 metros (12.400 pies), aunque prácticamente inútil contra bombarderos rusos que vuelan más alto.Herbst consideró que mencionar los Stingers como parte del paquete de ayuda a Ucrania es una "señal de debilidad" de la administración Biden."Necesitan más Stingers, de eso no hay duda", afirmó. "Pero también necesitan armas antiaéreas de mayor altitud. Se trata de una omisión grave".

La última amenaza de Rusia

El ministro de Exteriores ruso reiteró sus amenazas a quienes ayuden militarmente a Ucrania

Getty Images Lavrov ha amenazado en varias ocasiones a quienes ayuden militarmente a Ucrania.

Cualquier suministro extranjero a Ucrania que contenga equipo militar se considerará un "objetivo legítimo" a atacar, indicó Sergei Lavrov en una entrevista con el canal de televisión estatal RT."Dijimos claramente que cualquier cargamento que se mueva hacia territorio ucraniano y creamos que lleva armas será un objetivo justo", afirmó.

Argumentó que el ejército ruso está "llevando a cabo su operación con el objetivo de eliminar cualquier amenaza a la Federación Rusa proveniente de Ucrania".

¿Qué han hecho otros países?

Estados Unidos no es el único que proporciona ayuda militar a Ucrania. Al menos otros 30 países han brindado este tipo de asistencia, incluyendo 500 millones de euros (551 millones de dólares) de la Unión Europea, acción que sentó un precedente histórico.Sin embargo, después de que Estados Unidos anunciara el nuevo paquete de asistencia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, proclamó que necesitaba urgentemente "más apoyo"."Incluso más de lo que tenemos ahora", alegó, y demandó "sistemas de defensa aérea, aviones y suficientes armas y municiones letales como para neutralizar a los ocupantes rusos".A juicio de Mayer, los suministros de armas estadounidenses comprometidos hasta la fecha quizás solo sirvan para que los ucranianos "mueran heroicamente"."Debemos ser más agresivos a la hora de darles lo que tenemos", dijo. "Deberíamos aportarles la misma calidad y cantidad de recursos que la Unión Soviética le entregó a Vietnam del Norte durante nuestra guerra con ellos".

Getty Images Soldados ucranianos descargan sistemas antitanque Javelin antes de la invasión rusa.

Herbst consideró que "probablemente" se necesitarán paquetes de asistencia adicionales en el futuro y que solo serán efectivos si permiten que Ucrania combata con la fuerza aérea de Rusia."Para mí la clave es si estamos enviando o no algo que impacte contra los activos aéreos rusos a 30.000 pies o más", dijo.Si bien hasta el momento no se han formulado anuncios finales, Biden prometió que habrá más asistencia militar y que Estados Unidos ayudará a Ucrania a adquirir los sistemas de defensa aérea de mayor alcance que necesita, sin proporcionar detalles."Llegarán más", aseguró.

