San Valentín: el polémico mensaje de Shakira para Piqué

En el día en el que todas las parejas se profesan amor eterno, la cantante colombiana Shakira compartió un sugerente mensaje en sus redes sociales en alusión a San Valentín y a su ex, Gerard Piqué.

Vestida de negro, con botas de caña alta y tacos, fregando el piso de la cocina, la estrella pop entonó la canción la canción Kill Bill de la estadounidense Sza. ¿Qué dice? Cuenta la historia de una asesina, llamada Bride, que busca vengarse de su exnovio asesinándolo.

"Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué aquí? Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo. Mejor estar presa que sola", dicen las estrofas que cantó Shakira en San Valentín y que subió a su cuenta de Instagram.

En junio de 2022 la cantante y el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué, anunciaron que se separaban. La pareja tiene dos hijos: Milán (de 10 años) y Sasha (de 8 años).

La polémica posterior al anuncio de separación no paró de crecer: primero fue la batalla por la tenencia de los niños, seguido de la noticia de que Piqué había formado una nueva pareja, con una joven varios años menor que él, terminando con los sugerentes mensajes de Shakira en sus canciones más recientes.