Sanguinetti quiere definir la fórmula y Talvi pide “no apurarse”

Los televisores ya no mostrarán eslóganes de campaña, las radios no repetirán los jingles de los precandidatos, los militantes no estarán en la calle repartiendo listas y las encuestadoras ya habrán mostrado la aproximación más cercana de lo que creen que ocurrirá el domingo 30 de junio a las 19 horas cuando se abran las urnas. Con la calma de estar en veda, y los últimos números arriba de la mesa, Ernesto Talvi y Julio María Sanguinetti se verán las caras y mantendrán, dos días antes de la elección interna, una cumbre clave acerca del futuro del Partido Colorado.