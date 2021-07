Scaloni se emocionó al hablar de Messi, contó cuando lloró con Di María y se puso un casco de gladiador

Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina, no suele brindar entrevistas exclusivas. Sin embargo, este lunes fue invitado por Alejandro Fantino a su programa FShow de Espn. El técnico se emocionó al hablar de Lionel Messi, contó la vez que lloró junto a Ángel Di María (el autor del gol en la final de la Copa América) y habló sobre las críticas que recibió él y el equipo. Luego, se puso un casco de gladiador a pedido del conductor.

AFP

Lionel Scaloni

“Todavía no caí. Dentro del cuerpo técnico tomamos con naturalidad esto de ganar una Copa América. Pero ahora, con el correr de los días, ya estando en Argentina, nos estamos dando cuenta más de todo. Recién vengo de ver a mi vieja y a la salida paramos en una estación de servicio, que estaba llena de gente. Y ves que la gente que viene a pedirte y agradecerte, con ilusión, y uno se da cuenta de que consiguió algo lindo; no es solo un título, es algo más”, manifestó el entrenador.

Cuando terminó la final contra Brasil, Scaloni se abrazó durante unos minutos con Messi y se hablaron al oído. Al respecto, el DT indicó. “Hoy el futbolista es más vivo, sabe cuando estás diciendo la verdad, él sabe cuándo le estás buscando la vuelta a algo. Con él tengo una relación diferente, fui compañero, lo he disfrutado muchas veces, he estado con el cuerpo técnico anterior y ahora estoy acá. No hay palabras para describir el rol de Messi”.

#ScaloniEnFShow Scaloni relató lo qué significó ser el conductor de la Selección argentina con la que Lionel Messi gritó campeón, algo que tanto soñó... @ESPNFShow pic.twitter.com/Npt4a4aa1R — SportsCenter (@SC_ESPN) July 13, 2021

Y agregó: “A Leo lo quiero porque es el mejor de la historia, pero más por cómo es él realmente. Es de los mejores seres humanos que he vivido. A nosotros nos ha dado mucho, más allá de lo futbolístico. Yo no aguantaría su vida, no soportaría la presión de ser Messi, él no solo la aguanta, sino que encima juega bien. La verdad nunca hablé tanto de él, y siento que lo merecía realmente, Lo estaba esperando, y por suerte fuimos nosotros. Si vos ves hasta los mismos compañeros, todos fueron a buscarlo, todo el estadio entero buscaba la imagen de él, ver qué hacía él al final”.

Nelson Almeida / AFP

El abrazo final de Scaloni y Messi

Con respecto a las críticas que recibió, Scaloni dijo: “Eso forma parte del lugar en el que estoy. No vale la pena enojarse. Forma parte que la gente opine, hable. Lo que digo es que si estamos todos alineados, si tiramos todos adelante, somos un grupo difícil de vencer. Podemos perder, y vendrá la crítica, porque es difícil tener todo de tu lado, pero no me enojo por eso. Nunca tuve problemas con nadie”.

El DT también se refirió a Ángel Di María, el autor del gol decisivo en la final contra Brasil, al que no había convocado al comienzo de su ciclo. “Cuando él habla en una nota y reclama porque no era citado, corta y yo lo llamo y nos pusimos a llorar los dos. Porque a Ángel lo aprecio mucho, vivimos cosas fuertes y le dije después del Mundial 2018: no te bajés, vos tenés que seguir estando en este barco. Y yo no lo llamaba porque para mí era una cuestión futbolística, porque en ese momento teníamos a Nico González, que estaba jugando bien; a Ocampos, que estaba andando bien. Pero él entiende el mensaje, y lo hablamos. Si todo el mundo conociera más de cerca a estos jugadores, te enamorás”.

Consultado por la inclusión de Emiliano Martínez como nuevo titular del arco, explicó: “A Dibu lo teníamos visto porque Armani venía con covid. Encima Franco es un chico que vive al lado de mi pueblo... Pero uno ve que todos tiran para adelante, él la sufrió, estuvo tres semanas dando positivo, y nunca se enojó. Y me dijo: yo no me voy a ningún lado. Emiliano desborda optimismo por todos lados, a veces es demasiado optimista, ja. Lo de que íbamos a ser campeones fue una frase que tiró en cuartos de final, cuando quedaban dos partidos y por ahí pensé: se apuró un poco. Pero él estaba confiado, y cuando eso pasa y ves que están en un buen momento, se hace más fácil”.

El conductor lo bautizó como el rey "Leonidas de Pujato" (la ciudad donde nació Scaloni) y le entregó un casco de gladiador que el entrenador no tuvo problemas de ponerse, en un ambiente de distensión.