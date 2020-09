Se cortó la racha bajista en el mercado lanero australiano

El mercado lanero australiano se tomó un muy leve respiro, cortando una racha de cinco caídas semanales consecutivas.

En tanto, se extiende la falta de operaciones en la plaza local, mientras se espera por definiciones del Banco República para el financiamiento puente a los productores.

El Indicador de Mercado del Este (IME) ganó 2,02% en la semana cerrando en US$ 6,43 por kilo base limpia. En el acumulado de la zafra 2020/2021 (que comenzó el 1º de julio) el IME cede 16,6%.

En la divisa local el indicador terminó en AU$ 8,90 por kilo base limpia con un avance semanal de 2,04%. Desde el inicio de la actual zafra el IME retrocede 19,8%.

Menor oferta

En la semana que pasó se destacó la menor oferta, lo que pudo incidir en la recuperación de los precios. Entre martes y miércoles la oferta fue de 19.638 fardos, con una comercialización de 94,3%.

En las lanas de 30 micras el retroceso acumulado en lo que va de la zafra es de 18,3%, con un rojo de 17% en las de 17 micras, mientras que en las de 20 micras la baja es de 20,1%.

En la plaza local sigue sin haber –previsiblemente– operaciones. "Hoy los productores no están preparados para vender a los valores que podrían darse cuando se consolide algo más la demanda externa", dijo un consignatario. Y esos precios, tentativamente, estarían entre US$ 1,5 y US$ 2 por kilo por los Corriedale dependiendo del acondicionamiento y de US$ 3,4 a US$ 3,5 por kilo para los Merino.

En el mercado se espera que la semana que viene pueda haber anuncios desde el Banco República sobre un financiamiento puente para los productores, algo que se viene discutiendo con el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

El titular del MGAP, Carlos María Uriarte, dijo en el Parlamento que "todavía nos queda por vender la mitad de la lana de la zafra anterior y ya los productores están necesitando hacer uso de los adelantos de la lana de este año".