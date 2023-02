Se están calentando las guerras por el talento climático

Por Pilita Clark

En 2017, Eugenie Mathieu era estratega senior de campaña de Greenpeace en Nueva York, tratando de evitar que se talaran bosques antiguos para hacer papel higiénico. Un año más tarde, estaba de regreso en su ciudad natal de Londres ayudando a administrar un fondo de inversión de capital natural en Aviva Investors, el gestor de activos.

A medida que aumenta la competencia por los expertos en negocios ecológicos, las firmas financieras están contratando personal de grupos ambientales sin fines de lucro a un ritmo — y a precios — que los veteranos de la industria dicen que es sorprendente.

“Hemos perdido gente a los bancos que pagan lo que sin duda son para nosotros, salarios dementes”, dice Mark Campanale, fundador del grupo de expertos Carbon Tracker Initiative, con sede en Londres, que estudia el efecto de la transición energética en los mercados de capital.

Él dice que al menos el 10 por ciento de su personal de 50 y tantos se ha ido a bancos o gestores de fondos en los últimos 12 meses, uno con salario de £400,000.

La organización sin fines de lucro ShareAction que impulsa a las firmas financieras a usar su influencia para abordar el cambio climático también está observando cómo el personal está comenzando a trabajar en el distrito financiero de Londres.

Esto no es sólo un fenómeno europeo. En EEUU, el gigante de gestión de activos BlackRock contrató en 2021 a un experto en ciencias climáticas del Fondo Mundial para la Naturaleza y al director de estrategia de la organización sin fines de lucro de energía limpia Rocky Mountain Institute.

El tráfico va en ambos sentidos. Campanale ha contratado durante mucho tiempo a altos ejecutivos de finanzas deseosos de un cambio. Carbon Tracker ha tenido dos exjefes de investigación de bancos globales y Campanale duda que sean los últimos.

Aun así, el cambio de los activistas climáticos al sector financiero es la tendencia más reciente y la pregunta es: ¿importa?

Tal vez. Catherine Howarth, directora ejecutiva de ShareAction, dice que su organización ahora tiene aliados repartidos entre las grandes empresas, los reguladores y los departamentos gubernamentales en los que espera influir.

Lo que está claro es que, a medida que el cambio climático se convierte en una preocupación más apremiante, el mercado para las personas que tienen conocimientos sobre la huella de carbono está en alza. El gerente de sustentabilidad es el segundo título de trabajo de más rápido crecimiento en el Reino Unido, informó LinkedIn el mes pasado, frente al séptimo más rápido en esta época el año pasado. Y a nivel mundial, la demanda de talento y habilidades verdes ha superado la oferta.

La demanda es feroz en el sector de finanzas debido al creciente interés de los inversionistas en los temas ambientales, además de una maraña de nuevas reglas para abordar el lavado verde y el riesgo climático.

Incluso las firmas de capital privado, muchas de las cuales han tardado en hacer del cambio climático una prioridad, se están interesando más en los especialistas en sostenibilidad.

Eso no se debe sólo a la presión de los inversionistas para reducir las emisiones o las regulaciones ecológicas que enfrentan las empresas en las que invierten las empresas, dice Duncan Ramsay de la firma de capital privado ECI. "Las organizaciones que están cumpliendo con ciertos objetivos ESG — que generalmente están relacionados con la intensidad del carbono — ahora pueden obtener préstamos con tasas más bajas".

Todo esto tiene muy ocupados a los cazatalentos de empleos corporativos ecológicos.

“Hemos cuadruplicado nuestro tamaño desde Covid”, dice Helen Pradas-Page de Acre, una firma de reclutamiento que se especializa en sustentabilidad.

Este pico de contratación impulsado por las reglas de gobierno ambiental, social y corporativo (ESG, por sus siglas en inglés) además de la creciente demanda de más conocimientos especializados en los equipos de inversión, significa que a veces es posible incluir personas con experiencia en organizaciones sin fines de lucro, agrega.

La experiencia empresarial también importa. Una persona que dejó una organización sin fines de lucro por un trabajo en el sector financiero de Londres me dijo que tener más de una década de experiencia corporativa era vital. "Realmente me ayudó tener esa experiencia en mi currículum porque le dio a la gente la confianza de que no sólo era un amante de los árboles".

Dudo que esta tendencia sea temporal. Los reguladores y los inversores pueden estar impulsando la demanda de experiencia ecológica hoy, pero la fuerza laboral del mañana está preparada para impulsarla mucho más.

Los trabajadores más jóvenes ya están "renunciando debido al cambio climático" por trabajos más respetuosos con el medio ambiente, según mostró una encuesta de KPMG a 6,000 trabajadores del Reino Unido el mes pasado.

“Plásticos” fue el consejo profesional de una sola palabra que la película El graduado hizo famosa en la década de 1960. “Clima” es el término actual.