Se filtró un video en el que el artista argentino Flavio Mendoza insulta a sus empleados

Flavio Mendoza se vio envuelto en una intensa polémica tras la filtración de un audio controvertido en el que arremetió con furia y desprecio hacia sus propios empleados en el ámbito teatral. El escandaloso exabrupto, revelado por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en El Run Run del Espectáculo, dejó al descubierto un inusitado torrente de insultos discriminatorios proferidos por el reconocido productor.

En el explosivo fragmento de audio, Mendoza comenzó expresando su molestia: "Entonces, cállate la boca. Si tú no has resuelto el problema de las malditas pantallas con él, es un problema de ustedes, de su área. La luz de la pantalla se mezcla con su luz. Como mínimo, deberían reunirse y decir: '¿Quién ajusta la luz? No lo tengo. Bueno, cuando lo tengas, me encargo contigo'. Eso es", espetó el enfadado Flavio.

Ante las excusas de sus empleados, Mendoza perdió los estribos: "Ay, chicos, por favor. Son unos des... Lo saben, soy des..., soy intransigente, pero no como ustedes".

El desbordamiento de furia no se detuvo ahí; el productor teatral lanzó expresiones xenófobas sin reservas: "No se lo dicen en la cara como me lo dicen a mí. Todos ustedes son unos extranjeros, unos des... maricones, todos. Aquí los pongo en evidencia. Asuman la responsabilidad, des... mari... Eso es ser des..., no arrastrarse".

El momento exacto de la grabación y a qué espectáculo hacía referencia Flavio Mendoza no fueron especificados por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en la transmisión de El Run Run del Espectáculo.