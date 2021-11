Se liquida parque de máquinas de Urutransfor

Urutransfor, una cooperativa que fabricaba transformadores eléctricos para UTE y que recibió un préstamo del Fondes, liquida todo su parque de máquinas. Se trata de una venta en bloque.

Hasta este viernes 5, a las 16 horas, hay tiempo para presentar el pliego de la oferta que realice cada interesado en el Juzgado Letrado de Concursos de 2° Turno. La apertura de los pliegos está prevista para el martes 9. En caso de que el llamado no tenga éxito, se procederá a la venta por partes.

Según indica el proyecto de pliego, Urutransfor SA es una sociedad que gira en el ramo de fabricación y producción de transformadores eléctricos. El 70% del paquete accionario pertenece a la Asociación Civil Protransfor, integrada por trabajadores de la empresa. Añade que la industria funciona en cuatro galpones: una nave principal de su propiedad, en Burgues 3207 al 3211, que atraviesa la manzana llegando hasta la calle Guardia Oriental –hipotecada a favor del Bandes–; y otros tres galpones arrendados a dos propietarios en las calles Guardia Oriental 3232 y Luisa Luisi 1510 y 1514.

"Su principal cliente, ha sido siempre UTE, hasta que dificultades de diversa índole le impidieron cumplir con compromisos de fabricación, cortándose prácticamente la relación comercial. Actualmente subsiste realizando reparaciones o trabajos a fason, con la consiguiente infrautilización de su enorme y bien dotado parque industrial", añade el texto. La tasación asciende a US$ 2.666.174.

Hace más de dos años, el Banco República inició una demanda civil contra Urutransfor para reclamar todos los bienes de ocho directivos y exdirectivos de la cooperativa, como forma de cobrarse parte de un préstamo de US$ 2,8 millones que la firma mantiene con la entidad estatal. A esto se le sumaba que el 20 de marzo de 2019 la cooperativa recibió un telegrama de Banco Bandes por el que le reclamaba el pago inmediato de la deuda de US$ 2 millones que la cooperativa mantiene con la financiera venezolano.

Por entonces, Urutransfor mantenía un pasivo de más de US$ 7,5 millones, distribuido en US$ 1,9 millones de créditos al Bandes, US$ 2 millones del Fondes, US$ 2,8 del BROU y US$ 800 mil con UTE.