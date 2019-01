Se publicó Hablando de vos, una canción inédita de Gustavo Cerati

Guitarra y voz. Esos son los únicos ingredientes de la grabación de Hablando de vos, una canción inédita de Gustavo Cerati que se publicó ahora, a cinco años de su muerte. Escrita y dedicada a una exnovia, el tema se reveló parcialmente hace algunos meses, y ahora puede escucharse su versión completa en Youtube.

El registro, de 4 minutos y 40 segundos, fue realizado en 1982, cuando Cerati estaba en pareja con Ana Saint Jean, a quien menciona directamente en la letra del tema, que ya muestra algunas de las características típicas de la música del compositor, que ese mismo año formaría la banda con la que se convertiría en estrella, Soda Stereo.

Fue Saint Jean quien mostró en primera instancia la existencia de esta grabación, que no es más que un demo, un registro casero de una primera versión de la canción, que nunca se grabaría en el estudio. En el primero de los dos episodios de la serie de National Geographic Bios: vidas que marcaron la tuya, dedicados a contar la vida de Cerati, la mujer fue entrevistada y presentó un casete en el que estaba registrada esta canción. En el programa sonaron algunos segundos.

Este fin de semana, un músico mexicano compartió en sus redes sociales y en Youtube la versión completa de la canción. "No me pregunten cómo, pero me conseguí la versión completa", escribió.

En el documental, Saint Jean contó que existieron otras canciones inéditas, que nunca fueron grabadas por Soda Stereo ni por Cerati en su etapa solista, aunque no se sabe si existen registros, o se han perdido.