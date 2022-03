¿Se puede elegir ser feliz?

Gracias por estar por allí leyendo Pícnic! una semana más. En esos días siento que hay que hacer un esfuerzo extra por disfrutar todas esas cosas, momentos y personas de las que frecuentemente hablamos en este espacio. Tengo pegada a mis retinas la imagen de un niño pequeño llorando desconsoladamente en brazos de su padre que debe quedarse en Ucrania, mientras que el resto de la familia huye de la guerra. Es tan solo una imagen de tantas que nos encogen el corazón, nos restan esperanzas y también fuerzas. Pero tal vez sea en estos momentos difíciles, en los que el sufrimiento humano se palpa por todas partes, cuando más debemos “esforzarnos” por rescatar la felicidad que anda por ahí escondida, a veces, pero que casi siempre está.



Dos lecturas, muy opuestas, guiaron esta semana mis reflexiones. ¿Por qué hay guerras, somos una especie violenta por naturaleza? y ¿Qué hace feliz a uno de los hombres más ricos del mundo? Tal vez te pueda parecer muy trivial preguntarle a Bill Gates qué lo hace feliz, hasta que lees sus respuestas y ves que son las mismas cosas que nos hacen felices a todos. Está claro que él no tiene que preocuparse por lo que la gran mayoría de la humanidad sí debe preocuparse, que es cómo sobrevivir, pero también pensé mientras leía sus respuestas que incluso si tenés la vida solucionada económicamente es muy frecuente que no disfrutes de todo lo que se deriva del dinero. Gates considera que la mayoría de las personas estamos obsesionadas con nuestro pasado. Revivimos los momentos felices y pensamos en las decisiones que deberíamos haber tomado. El dice que prefiere centrarse en nuestro yo del futuro e imaginar, incluso en los momentos muy malos, cómo será nuestra vida en 20 años. Lo dice el hombre que acaba de pasar por un divorcio traumático luego de más de 20 años de matrimonio, en buena parte como consecuencia de malas decisiones que tomó.



Gates también habla de compromiso (“¿estoy haciendo lo que quiero, lo que más importa?"), generosidad (cuando das a los demás, siempre recibes un poco más de lo que ofreces), cuidado de mente y cuerpo, y tiempo para la familia. Claro que para él es más sencillo hacer y decir estas cosas, pero eso no significa que la mayoría de nosotros no podamos hacer lo mismo, cada uno con su propia realidad y los medios con los que cuente.



La felicidad cuesta trabajo y exige dedicación; hay días en que tal vez solo quieras quedarte debajo de las sábanas para no ver ni lidiar con realidades complejas que te tocan, pero si te levantás y elegís hacer alguna de las actividades que te dan felicidad, es casi seguro que verás la realidad con un poco más de esperanza. Soy Carina Novarese y te agradezco siempre la lectura.