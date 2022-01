Se vende la casa más grande del mundo: ¿cómo es por dentro?

La casa más cara de Estados Unidos -y la más grande del mundo- sale a la venta en una subasta por US$ 295 millones.

Conocida como "The One", la propiedad de 9.754 metros cuadrados ubicada en Bel Air, una exclusiva zona de Los Ángeles, se gana el título de la más grande del mundo y podría convertirse en la propiedad privada más cara de Estados Unidos cuando salga a subasta el próximo mes de febrero.

La subasta se realizará del 7 al 10 de febrero a través de la plataforma online de Concierge Auctions, a un precio base de US$ 295 millones. De este modo, "The One" destronará a la mansión construida por el promotor Bruce Makowsky, que salió a la venta por US$ 263 millones, y se convertiría en la casa más cara vendida de los Estados Unidos y la mayor compra online de la historia.

Emplazada en un predio de 8 hectáreas, cuenta con vistas 360° del océano Pacífico y las montañas de San Gabriel, así como al centro de la ciudad de Los Ángeles. Tiene nada más y nada menos que 21 habitaciones y 30 baños.

La construcción de la casa estuvo a cargo del exproductor de cine y desarrollador de bienes raíces Nile Niami, de Crestlloyd LLC, que ha demorado 10 años en terminarla, y ahora está lista para recibir a sus primeros huéspedes.

La casa tiene una superficie de 3.000 metros cuadrados, de los cuales 500 pertenecen al dormitorio principal, el tamaño equivalente a dos departamentos de cuatro ambientes combinados.

La propiedad cuenta también con espectaculares salas de entretenimiento: un gran club nocturno con discoteca, un salón de belleza, spa, dos saunas, una pista de atletismo al aire libre de 120 metros, campo de golf, bodega y un teatro Dolby Digital con más de 40 asientos.



Además, gimnasio, una terraza de 280 metros cuadrados, cancha de tenis, un garaje donde entran más de 30 vehículos, una biblioteca de dos plantas, 5 piscinas 10 bares repartidos entre el interior y el exterior, un jardín con palmeras de 9 metros e incluso un salón de puros. Hasta también, cuenta con una casa para invitados con tres dormitorios.

La mansión incluye también algunas obras de arte, como una escultura abstracta en el vestíbulo principal del artista contemporáneo Mike Fields, una instalación de mariposas de Stephanie Fields y una escultura de cristal del artista italiano Simone Cenedese.

El Cronista