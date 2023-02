"Seguimiento legal" o "pavadas": legisladores de la coalición se dividen sobre persecución de Astesiano a Abdala

Los nuevos audios filtrados de Alejandro Astesiano, en los que aseguró que espió al presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala con cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior cuando tuvo un accidente de tránsito alcoholizado y dijo que había "que matarlo", volvió a generar opiniones tanto de la oposición como del oficialismo.

Mientras que desde el Frente Amplio varios dirigentes salieron a repudiar el nuevo descubrimiento del excustodio del presidente Luis Lacalle Pou, en la coalición de gobierno las reacciones fueron dispares.

Eduardo Lust sobre Astesiano: "Seguimiento ilegal"

El diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust coincidió con la postura opositora en que el caso es grave, y aseguró que Astesiano realizó un "seguimiento ilegal", en entrevista con MVD Noticias (Tv Ciudad). Además, aseguró que "el tema" es "el Ministerio del Interior", debido a que el excustodio "accedía a los medios para hacer esos seguimientos". "Todo eso lo hacía con el visto bueno del Ministerio del Interior", enfatizó.

De todas formas, Lust aclaró que en su opinión Astesiano "hacía todo por iniciativa propia", y que gracias a su cargo "tenía el teléfono de muchas personas del gobierno" a los que llamaba para "ofrecerle información".

Para el diputado cabildante "el único delito que pudiera haber cometido" Astesiano "es el tema de los pasaportes", y puntualizó que en ese caso "hay muchos involucrados", incluso "policías indagados que siguen en el cargo, algo que no se entiende mucho", en referencia al director de Inteligencia de la Policía Nacional, Claudio Correa, y el titular de la Dirección General de Fiscalización de Empresas (Digefe), Henry de León.

Sebastián da Silva: "No hay persecución sindical"

El senador nacionalista Sebastián da Silva afirmó, también en entrevista con MVD Noticias, que "no hubo" espionaje o una "persecución sindical" en contra de Abdala. "Se está queriendo relatar que hubo espionaje cuando lo que hay es la constatación de un hecho con apariencia delictiva que tuvo un procedimiento judicial", expresó el legislador en referencia al accidente automovilístico de Abdala.

"Al dirigente sindical se le ocurrió tomar whisky, chocar un auto, irse caminando, chocar otro auto y posteriormente nos enteramos de este audio, ósea que no hay persecución sindical, de ningún tipo", resaltó Da Silva.

Luego el integrante del Partido Nacional ironizó sobre las supuestas amistades de Astesiano: "Un día es amigo del presidente de Peñarol, otro día es amigo del presidente de la AUF. Falta que un día esté involucrado el papa Francisco en un audio de Astesiano para que se quede con la Guardia Suiza del Vaticano".

Para Da Silva "lo de Astesiano corre por Astesiano", mientras que él habla "por el gobierno", que afirmó "no persiguió a nadie". Finalmente, remarcó que "el presidente del PIT-CNT tuvo todas las garantías" en su condena por el accidente, y "cumplió la pena en un lugar amigable". "Vamos a dejarnos de pavadas", concluyó.

Gustavo Zubía: "Su negocio era embaucar" y lanzó una crítica a Fiscalía

El diputado colorado Gustavo Zubía tomó un rumbo distinto al de los dos legisladores anteriores, y apuntó su opinión en contra de la Fiscalía.

Primero, criticó a través de Twitter que "la palabra de un delincuente como Astesiano, se toma como palabra santa" cuando "su 'negocio' era embaucar con su 'influencia'", y después marcó que la "filtración de audios", en posesión de Fiscalía, es "una vergüenza".

La palabra de un delincuente como Astesiano, se toma como palabra santa, cuando precisamente su "negocio" era embaucar con su "influencia".

La filtración de audios una vergüenza...El Presidente sintiendo el efecto de su propia inacción en Fiscalia.

"Sin palo y si piedra..." — Gustavo Zubia (@GustavoZubia) February 1, 2023

Para Zubía el presidente Lacalle está "sintiendo el efecto de su propia inacción en Fiscalia", y aseguró que "se debe designar" a un fiscal general (de Corte) "ya", en lugar de Juan Gómez. "Es incomprensible la acefalia", lamentó el diputado colorado.

Vulneración de las "garantías individuales"

Al senador blanco Jorge Gandini le pareció "sorprendente" la nueva filtración del caso de Astesiano, al igual que el hecho de que "sigan apareciendo cosas". "Cada semana vemos a ver si sale algo nuevo, veremos que sale en estos días", expresó en entrevista con Informativo Carve.

Al oficialista le "preocupa" que "se hayan utilizado métodos que tienen protección de protocolo para obtener desde donde no se debe una información que no debería estar siendo utilizada de esa manera", pero cree que "espionaje" es "una calificación que excede a los hechos".

Gandini se preguntó "cómo ese procedimiento se violentó" y declaró: "Cuando se vulneran las garantías individuales, del pensamiento que sea, a mí no me gusta y no me quedo callado. Tenemos que reaccionar para que esto no vuelva a pasar".

No obstante, para el senador Astesiano "no tenía acceso" a las cámaras del Ministerio del Interior, sino que "tenía el teléfono de quiénes sí tenían acceso".