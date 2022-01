Seguridad: el verano en el este empezó "tranquilo" y "sin aluvión" de robos, dicen jerarcas

La familia llegó a Punta del Diablo a pasar fin de año y los primeros días de 2022 y lo primero que recibió al entrar en la casa que alquiló fueron tres advertencias: que no quede nada abierto, que no haya nada valioso a la vista, que tranquen todo una vez que salen.

¿Por qué? ¿El balneario es inseguro? Llega mucha gente de afuera y los turistas son un llamador para los ladrones, respondió la dueña de la casa.

“Los hurtos son característicos de la temporada: ingresan mediante descuido de los moradores y roban dinero, cámaras de fotos, computadoras”, describió a El Observador el vocero de la Jefatura de Policía de Rocha, Alexis Duarte. Sin embargo, hasta ahora los primeros días del año en el balneario vienen desarrollándose con tranquilidad.

Y en el resto, la historia es similar.

Las autoridades locales de los principales balnearios del este miran con optimismo la primera semana del año en cuanto a la seguridad, aunque desde la Policía no adelantan ninguna cifra de delitos, ni tampoco comparaciones con el verano anterior, marcado en particular por el cierre de las fronteras y un descenso en la movilidad a raíz de lo que crecía entonces como la primera ola de contagios de covid-19 en el país.

Por ahora, nadie habla de números. Las referencias a la seguridad se reducen a cuestiones cualitativas de lo que pudo observarse en puntos icónicos de la costa, como Punta del Este, Piriápolis, La Paloma, La Pedrera o Punta del Diablo. Todo lo demás queda centralizado por directiva en la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior, que reservará los números para una conferencia de prensa al cierre de la quincena.

En entrevista con El Observador, el jefe de Policía de Maldonado, Julio Pioli, afirmó que la reapertura de fronteras “obviamente” mueve la aguja en materia de seguridad a la hora de compararse con la temporada anterior, por más que consideró que “es pronto” para contrastar. Esa condición incide tanto en el público pasible de ser víctima de un delito como de aquel que arriba para tornarse en victimario.

El jerarca indicó que “Punta del Este históricamente ha sido una plaza apreciada por delincuentes de diversos países”, y que desde la Jefatura están investigando si hubo ingresos de grupos delicitivos de este tipo. “A veces son determinados hurtos cometidos con muchísimo cuidado, procurando no dejar indicios. Ese es quizás uno de los aspectos que nos llaman la atención”, afirmó.

El fiscal de turno en Maldonado, Sebastián Robles, comentó a El Observador que no observa “nada diferente a otros años”, y añadió que no ha tomado nota de grandes hurtos de casas que “llamen la atención” por su magnitud. Tanto efectivos policiales de a pie como vecinos del entorno de la península esteña, que tiende a ser un foco de atención de las autoridades, relatan una relativa tranquilidad en el entorno.

La realidad es replicable en los balnearios de Rocha, y así lo reconoce incluso el alcalde frenteamplista de La Paloma, Sergio Muñiz. “Está todo muy tranquilo en materia de robos y rapiñas. Hablaba con el comisario (Mario Correa) y dice que están un 25% por debajo del período 2019-2020”, contó a El Observador, en cifras contadas al pasado 4 de enero. “El comisario me decía que los gurises están más tranquilos, más tolerantes. Por lo menos estos primeros días, hay que ver qué pasa con este casi fin de semana largo”, sostuvo.

Fuentes de la Jefatura de Rocha que encabeza Jorge García ratificaron que se está “por debajo” de las temporadas pasadas, aunque sin aportar cifras, por directiva del Ministerio del Interior. El vocero de la Jefatura, Alexis Duarte, dijo a El Observador que “no hay delito cero, pero los delitos están dentro de lo previsible”.

“La información que tenemos es que la seguridad está funcionando sustantivamente y que el operativo Verano Azul está dando un buen resultado hasta el día de hoy”, planteó en tanto el intendente Alejo Umpiérrez, en diálogo con El Observador. “Eso ha redundado en que uno lo ve enseguida en las redes. Antes que verlo en las noticias, está el “desvalijaron la casa”, “no podemos ir a la playa”, “volvimos y se llevaron la laptop”. Eso no está pasando, no existe lo que era tan corriente en el pasado”, aseguró. ”Como jefe político, que a veces recibe quejas de ciudadanos o veraneantes, no hemos tenido un aluvión en ese sentido”, zanjó.

El Verano Azul involucra a unos tres mil efectivos de distintas unidades, entre Jefaturas de Rocha y Maldonado, Guardia Republicana, Policía Caminera, Bomberos y Aviación de la Policía Nacional, detalló el Ministerio del Interior. “No hemos tenido delitos graves”, aseveró Alexis Duarte.

Tanto las autoridades rochenses como las de Maldonado evitan identificar “focos” que conciten delitos como el robo, uno de los más usuales en las residencias de verano. “No hay un punto de concentración, porque somos muy reactivos en el desplazamiento de los efectivos. Eso trae una reacción de los delincuentes que buscan un lugar con menos policías”, afirmó Pioli, de Maldonado. “Tenemos delitos salpicados por toda la costa y en diversos momentos”, concluyó.

“Ha habido hurtos en diferentes balnearios que se han ido controlando con mayor patrullaje”, declaró por su parte el rochense Duarte.

Desde la Jefatura de Rocha no identifican el accionar de delincuentes extranjeros, como sí lo hace la repartición vecina: “Pensamos que los autores son locatarios y algunos de otros departamentos”, señaló.

Las dos jefaturas recurren a los operativos de saturación, consistentes aumentar los patrullajes en un área concentrada hasta localizar sospechosos o generar su desplazamiento a otras zonas. “Se aumenta el patrullaje y se corren hacia otros balnearios”, planteó el vocero policial de Rocha.

Los departamentos del este tienen este año la particularidad de las megafiestas para miles de personas en las afueras de las localidades. En Punta del Este, los eventos se están concentrando a la altura de El Placer, próximo al puente de La Barra, y sobre el Rincón del Indio. La Intendencia de Rocha habilitó solo un baile en su territorio, ubicado a las afueras de La Pedrera, cuya consigna se basa en reunir a todos los bailes del balneario en uno.