Seguridad: un dato preocupante y un plan que no se conoce

El mes de mayo cerró con 38 homicidios, según un relevamiento realizado por El Observador, más del doble de los homicidios registrados en el mismo mes de 2021 (hubo 16). La cifra es alarmante y mantiene al gobierno muy preocupado. Para conocer las cifras oficiales habrá que esperar a que concluya el trimestre pero los datos ubican los homicidios en las cifras pre pandemia: en mayo de 2018 hubo 44, y en 2019, 37.

De modo que el problema peor que atraviesa actualmente la seguridad se puede enmarcar en el narcotráfico, porque los homicidios ocurridos están vinculados a esos delitos. Pero ese dato no le quita dramatismo al problema por las consecuencias que puede tener esa violencia entre las bandas, como quedó claro la semana pasada cuando una bala atravesó un salón de clases de una escuela aunque, por suerte, no hirió a nadie.

A su vez, se puede identificar al barrio Peñarol como el que registró la mayor cantidad de homicidios en mayo. Desde el Ministerio del Interior lo atribuyen a bandas instaladas allí que se volvieron violentas y que cambiaron la fisonomía del barrio. En la misma línea, en la cartera han señalado que el accionar policial frente al microtráfico ha generado más violencia en los barrios donde operan. Si bien puede ser parte del problema, no puede ser la única explicación.

Además, las salidas del ministro Luis Alberto Heber no han sido acertadas desde el punto de vista de la comunicación. Le dijo a Subrayado que su cartera estableció un operativo "muy intenso" para Peñarol, que incluyó seis móviles de la policía pero hay homicidios que suceden "en cualquier esquina" y no se pueden prevenir. Después que presentó un plan de seguridad para atacar los homicidios al presidente Luis Lacalle Pou, estos delitos siguieron aumentando.

Es obvio que los planes no dan resultados inmediatos pero también es importante el golpe de efecto que pueden tener ciertas acciones, como lo tenían los operativos de saturación que en su momento, implementó la gestión de Eduardo Bonomi.

Este tema tendrá la semana que viene una nueva interpelación al ministro Heber ya que el plenario del Senado votó, para el 7 de junio, a pedido de la bancada del Frente Amplio una convocatoria a sala, en régimen de comisión general, “a fin de considerar la preocupante situación del país en materia de convivencia y seguridad pública, en particular en relación con los homicidios”.

Todos en la misma bolsa

El Frente Amplio aprovechó el flanco que dejó el gobierno en un tema tan sensible como la seguridad para echar leña al fuego. Según su propio relevamiento realizado en base a noticias de prensa, informó que mayo cerró con 42 homicidios pero incluyó en esa nómina a un hombre que trabajaba en una obra de Pocitos y tuvo un accidente, a una madre y sus dos hijos –un bebé de cinco meses y una niña de casi dos años– que murieron en un incendio en Parque Guaraní y a un hombre que fue hallado herido el pasado miércoles en una calle de Atlántida. El Observador supo a través de la Policía de Canelones, el fallecimiento ocurrió producto de un infarto.

El relevamiento liderado entre otros por el senador Charles Carrera, quien fue director de Secretaría del Ministerio del Interior, no hace más que aplicar lo que antes desde su gestión cuestionaban a Fundapro, el grupo que lideraba el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel.

El propio Bonomi explicaba en sesión de la Cámara de Diputados del 15 de febrero de 2017 como se debían computar los homicidios: “Para contabilizar los homicidios se toma un criterio internacional para poder comparar los muertos por homicidio. Si un país computa los muertos que la policía mató en enfrentamientos o de un accidente y otro no, las cifras no se pueden comparar. Por eso se establece un criterio internacional y para calcular los homicidios se toman en cuenta los homicidios dolosos, aquellos en los que existió intención de matar, de forma delictiva”. Y cuestionaba explícitamente a Fundapro por incluir homicidios que no eran dolosos (con intención de matar). Ahora hace lo mismo el FA y mete en la bolsa los homicidios accidentes.

A ello se sumó el senador frenteamplista Enrique Rubio, que calificó como “masacre” la escalada de homicidios. “Heber siempre invierte las situaciones. Ahora ha dicho que viene a ver qué soluciones propone la oposición, cuando se repitió hasta el cansancio que había que hacerse cargo”, dijo el senador en Telemundo. “No se deben inventar explicaciones livianas a hechos pesados, y en cada oportunidad dar vuelta la situación y decir: ‘Esto es consecuencia del éxito’, cuando lo único que uno está viendo es una masacre”, concluyó en la antesala de lo que se espera para la comparecencia del ministro en el Parlamento.

Las críticas a Heber no sólo llegarán desde la oposición sino que en la propia coalición exigirán resultados. Cabildo Abierto ya expresó que planteará sus discrepancias y el diputado Gustavo Zubía desde el Partido Colorado también hará sus reclamos. El presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, declaró a La Diaria que el gobierno ha sido “muy permisivos con el consumo de drogas”. Expresó que “evidentemente ha fracasado la marihuana recreativa” y que “el gobierno nacional, que integro de alguna manera, está omiso en una fuerte campaña educativa en la materia, porque no hay ni siquiera un aviso, particularmente a los jóvenes, de los efectos nocivos del consumo de drogas”.

Además, en radio Universal, reclamó mejorar el trabajo de inteligencia, sobre todo a la hora de combatir el narcotráfico. “Es muy importante una labor de inteligencia. Hay que saber de dónde viene la droga, quién la proporciona, quiénes son los mayoristas”, dijo adelantando lo que le plantearán a Heber.

Como lo planteó Domenech y como lo ha planteado también el anterior director de la Policía, Mario Layera cuando ejercía el cargo, el tema del narcotráfico es más complejo y más amplio. En el ámbito policial y judicial hace falta una política criminal clara y unificada, y urge ver resultados para que bajen los homicidios ya, pero en el campo social el gobierno también tiene que actuar. Desde el Ministerio del Interior señalaron que el plan que presentó Heber va en esa línea. Hace falta que se de a conocer.