¿Pilotes de Gas Sayago como "memorial de despilfarro"? Eso propone senador de Cabildo Abierto

El senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano pidió que el gobierno deje sobre la bahía de Montevideo los 71 pilotes de la regasificadora ubicados en la zona de Puntas de Sayago "como un memorial del despilfarro". El planteo fue realizado luego de que el directorio de UTE anunciara que enviará a Fiscalía los detalles de una auditoría sobre la gestión de Gas Sayago con pérdidas por al menos US$ 213 millones.

"Nosotros proponemos que los dejen como un memorial al despilfarro para que los montevideanos y los uruguayos todos veamos cómo se gastaron dineros que son de todos”, dijo Lozano a La República.

El senador fue consultado sobre el eventual daño ambiental. “Impactará como todo memorial que se levante en el territorio nacional", contestó.

"Nos parece bueno que se sepa cómo se malgastaron los fondos públicos durante años y se perdió la oportunidad como para tener buenos fondos para atender la emergencia que enfrentamos hoy y que, lamentablemente, no los tenemos", agregó.

La auditoría que UTE encargó a la firma PwC sobre la gestión de Gas Sayago determinó que el negocio implicó una pérdida de US$ 213 millones para la empresa estatal de derecho privado que estuvo al frente del fallido proceso de construcción de la planta regasificadora impulsado por la administración frenteamplista. De ese dinero, hubo US$113 millones financiados con aportes de sus accionistas UTE y ANCAP, y otros US$100 millones de un privado que abandonó el proyecto y debió pagar una multa.

Las autoridades del ente señalaron que el monto de las pérdidas no está cerrado, ya que deben agregarse las "eventuales condenas". Gas Sayago enfrenta demandas por US$ 37 millones. Además deben sumarse US$ 3 millones de gastos por año en el funcionamiento de la empresa mientras se procede a su liquidación. Por su parte, el retiro de los pilotes está previsto que cueste unos US$ 8 millones.

Cabildo Abierto promueve que el Parlamento conforme una nueva comisión investigadora sobre la regasificadora.