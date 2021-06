Sendic, sobre auditoría a Gas Sayago: "Confunde clases de piano" con Pianc; es "poco serio"

El exvicepresidente de la República Raúl Sendic calificó de "poco serio" el resultado de la auditoría emitida por la firma PwC sobre el proyecto Gas Sayago, la empresa conjunta de UTE y Ancap que pretendió encaminar una construcción de una planta regasificadora durante el gobierno del expresidente José Mujica, pero nunca la concretó y derivó en un sinfín de litigios judiciales y controversia política. La evaluación, impulsada por el Directorio de UTE del actual gobierno en octubre de 2020, reveló que a causa del fallido negocio se registraron pérdidas en torno a US$ 213 millones y diversos gastos en rubros, como "clases de piano", viajes, frutos secos, maestrías o yoga.

Para el exvicemandatario, quien ocupó el cargo desde 2015 a 2017, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, la auditoria externa fue un "verdadero disparate", que dejó un resultado "poco serio".

Sendic, que también fue presidente de Ancap hasta el 15 de octubre de 2013, dijo que estuvo al frente de la empresa estatal "hasta casi" el inicio del proyecto, aunque en realidad la firma del contrato para la construcción y operación de la regasificadora se había concretado dos semanas antes, y manifestó tener dudas sobre la "seriedad" del trabajo investigativo argumentando que las revelaciones sobre los gastos en, por ejemplo, las clases de piano fueron un recurso para "ensuciar la cancha".

"Piano no es piano. Es Pianc, una entidad internacional que fija normas y monitorea el manejo de buques en las instalaciones portuarias", aclaró en diálogo con radio Sarandí. "Es increíble para un auditor (...) me parece bien que haya auditorías, pero tiene que haber seriedad, porque sino se desvirtúa todo, se ensucia la cancha y se pierde la confianza en lo que las investigaciones puedan establecer", agregó.

El exvicepresidente frenteamplista dijo que, lejos de defender la gestión de Marta Jara al frente de Ancap, está "totalmente decepcionado" e igualmente le resultó llamativa la confusión de la empresa auditora. "El auditor confunde clases de piano con una membresía internacional al auditor del manejo de instalaciones portuarias”, dijo. Y precisó: "Cuando se habla de estos supuestos gastos, yo no defiendo la gestión de Marta Jara, porque estoy totalmente decepcionado de ella; le hizo un juicio al Estado para cobrar sueldos de cuando no trabajaba, me parece patético".

Sendic, consciente del gasto que supuso para el Estado la investigación, señaló que PwC debió haber encontrado los estudios de factibilidad. "Que el auditor diga que no hay estudio de factibilidad es un verdadero disparate", opinó. "Tengo dudas de la seriedad de una auditoría que no encuentra los documentos que están".

"Pagaron US$ 300 mil por una auditoría, el auditor les dice que no están los informes y los informes están", insistió y aseguró que la documentación "seguro" está en Ancap y UTE. "El diputado Abdala reconoce en las actas haber recibido toda la documentación", argumentó, y agregó que también puede encontrarse en los archivos de la Comisión Investigadora del Parlamento de 2017.

Afín a que existan auditorias "en todo", ya sea en ministerios, empresas públicas o entes, el dirigente remarcó que hasta 2015 Argentina manifestó su interés por acompañar el proyecto y reformó legislaciones para participar. "Si la planta se hubiera establecido en Puntas de Sayago iba a ser la más cercana al anillo de gas de Buenos Aires", aseguró Sendic, quien cree que en ese caso el país vecino, entonces presidido por Cristina Fernández, "hubiera comprado gas sí o sí" en la regasificadora uruguaya.