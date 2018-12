Siboldi tiene la fórmula para cambiar la cara a Veracruz

El uruguayo Robert Siboldi, entrenador del Veracruz del fútbol mexicano, manifestó este martes su idea de borrar los vestigios de malas temporadas y problemas de pago en el equipo y se enfoca en renovar la moral del club.



"Pienso ir paso a paso. Existe un entorno de mala fama, pero también hay cosas que no son ciertas, lo que quedó en el pasado no me incumbe, nos conviene tomar un punto de partida y armar un equipo competitivo y que la afición se sienta orgullosa", señaló a Efe.



Veracruz ha tenido problemas contractuales que han influido en el funcionamiento del equipo, que en su mayoría se mantiene con jugadores prestados, salvo el golero peruano Pedro Gallese, adquirido en el 2016.



Siboldi ha optado por charlar con los futbolistas que tiene ahora a su cargo y tratar de que se concentren en asuntos futbolísticos.



"No se puede olvidar lo pasado, no es sencillo porque se lastimó el prestigio del Club Veracruz en el fútbol mexicano, sin embargo, vamos a escribir una nueva historia, tenemos la hoja en blanco a partir del 5 de diciembre cuando llegué, veo a los jugadores con un deseo de revancha y ganas de limpiar la imagen", agregó.



Lo que intentará Siboldi, campeón de liga con Santos en junio de 2018, es que la afición regrese al estadio de Veracruz, este de México, una zona de costera turística y portuaria que históricamente conecta con el equipo de fútbol.



"Vamos intentar tener una identidad para que la gente venga al estadio. Trabajamos para que la idea de juego agrade a la afición con ciertas características y con un sello distintivo. Sacar resultados es lo más importante, pero hay que ganar siempre mereciéndolo", señaló.



Los Tiburones Rojos del Veracruz son el peor equipo en la tabla de cocientes que decidirá el descenso de mayo próximo. Para el inicio del siguiente certamen, tendrán que remar contracorriente una desventaja de 20 puntos ante el Puebla, el equipo más cercano.

