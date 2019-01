Silicon Valley no aprecia las muestras de agradecimiento

La semana pasada llegué a la oficina para encontrar algo inesperado en mi escritorio: una nota de agradecimiento. Era de un colega que dijo que estaba agradecido por un pequeño consejo que le había dado y que aparentemente le había ayudado a superar una situación laboral complicada.



Hace poco, no habría pensado mucho sobre esto más allá de a) qué hombre tan atento y b) qué agradable nota. Entonces me encontré con Ryan Caldbeck, un director ejecutivo de Silicon Valley quien cree que dar las gracias es mucho más complicado y quien además piensa que puede ser activamente destructivo.

Su compañía, CircleUp, invierte en empresas “startup” jóvenes y el año pasado utilizó Twitter para publicar una lista de errores que él había cometido cuando era un director ejecutivo novato. El número cinco fue una sorpresa. Dijo que fue un error enviar correos electrónicos de agradecimiento a inversores de firmas de capital de riesgo después de conocerlos, porque dio la impresión de estar “desesperado, no de ser cortés” y había sugerido que su compañía no era muy atractiva en términos técnicos.



Me quedé atónita cuando lo leí, así que la semana pasada le envié un correo electrónico para ver de qué se trataba. Resulta que siempre ha sido un devoto de enviar de notas de agradecimiento, pero el hábito resultó contraproducente cuando comenzó a buscar capital de riesgo.

“Cuando se trata de obtener capital de riesgo en el sector tecnológico, creo que muchos, no todos, los inversores de capital de riesgo ven a las notas de agradecimiento de los fundadores como una señal negativa”, dice.



“Según ellos, Mark Zuckerberg y Steve Jobs no habrían enviado notas de agradecimiento porque estaban muy ocupados y porque tenían tantas opciones de financiamiento”.

Es un hecho desafortunado y único en el mundo del capital de riesgo “pero sí existe”.



Esto confirma muchos de mis prejuicios sobre las profundidades huecas y sin alegría de Silicon Valley.