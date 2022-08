Sin consenso, Asamblea General vota las nuevas autoridades del Instituto de DDHH

Este lunes desde las 9:30 horas, la Asamblea General vota en primera vuelta a las nuevas autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) para los próximos cinco años. Sin embargo, la coalición no llegó a un acuerdo interno para cuatro de los cinco nombres que tendrá en la directiva, ni tampoco acordó con el Frente Amplio por el directivo restante, por lo que se espera que la votación pase a una segunda vuelta dentro de los próximos 20 días corridos.

Para que la nueva directiva del Instituto sea elegida hoy se debe votar, en dos instancias que habrá hoy, a sus cinco miembros, cada uno con dos tercios de los votos de la Asamblea (86 votos). Para este lunes hay, hasta ahora, 26 candidatos a votar, indicó a El Observador la senadora frenteamplista Silvia Nane.

La falta de acuerdos en la discusión previa, que comenzó con la postulación de candidatos el 1° de julio, produce que los legisladores oficialistas y de la oposición ya adelanten que la votación llegará a una segunda vuelta, en la que continuarán los candidatos que hayan alcanzado un quinto de los votos en la primera vuelta de la Asamblea, o estén dentro de los diez más votados.

Incluso, el Partido Nacional, fuerza oficialista con el mayor número de representantes en el Parlamento (41 legisladores), "no ha discutido los nombres", indicó a El Observador el diputado Rodrigo Goñi. "No ha habido ni una sola instancia de discusión de nombres", enfatizó el legislador, que espera que en la instancia de este lunes se genere ese debate para alcanzar las mayorías necesarias en segunda vuelta.

A las 9 horas, previo al comienzo de la votación en Asamblea, la comisión especial designada para la elección de autoridades del Inddhh se reunió para estudiar el informe final de la comisión.

El diputado colorado Conrado Rodríguez dijo a El Observador que en esta instancia se plantea eliminar a "algunos de los candidatos" que no cumplen con algunos de los requisitos. Sin dar nombres, el legislador dijo que hay candidatos sin la credencial cívica vigente, y que hay otros postulados que tuvieron un contrato de trabajo con el Estado en los dos años previos a la votación, requisito excluyente.

personas de alta autoridad moral", con experiencia en el rubro de los derechos humanos, ser ciudadanos uruguayos naturales o legales (con al menos diez años en el país) y "no haber desempeñado cargos públicos electivos o de particular confianza política durante los dos años anteriores a su designación", a menos que se hayan desempeñado en la Universidad de la República (Udelar). Según el artículo 45 de la Ley N° 18.446 , que reglamentó la creación de la Institución en 2008, los directivos deben ser "conen el rubro de los derechos humanos, ser(con al menos diez años en el país) y, a menos que se hayan desempeñado en la Universidad de la República (Udelar).

"afectar su independencia, su imparcialidad o la dignidad o prestigio", ejercer otra actividad remunerada no relacionada a los derechos humanos, ejercer en "partidos políticos, sindicatos, comisiones, asociaciones, sociedades civiles o comerciales, fundaciones", ni tampoco tener actividad política o gremial alguna. En el artículo 46 se marcan las incompatibilidades con el puesto: ejercer una actividad que puedaa los derechos humanos, ejercer en, ni tampocoalguna.

Las listas

La intención de la coalición fue, debido a la falta de consensos, dejar la lista de candidatos "lo más amplia posible" para que la Asamblea General decida, detalló a El Observador el diputado Mario Colman, presidente de la comisión especial sobre la votación.

Junto al senador Gustavo Penadés, presidente de la Agrupación Parlamentaria nacionalista, y su par Amín Niffouri, representante del sector mayoritario Aire Fresco, Colman integró una comisión que definió los protocolos de la votación, que adelantó son "los mismos que en 2012 y 2017", las votaciones anteriores para la Institución.

Sin embargo, Nane criticó que no tiene sentido que lleguen 26 candidatos a la Asamblea General, así como la falta de estudio de los nombres por parte de la coalición. "El Frente estudió a todos (los candidatos) y va a presentar una lista que se complemente en sus saberes y su experiencia", detalló, y agregó que la fuerza opositora solo votará a los candidatos propuestos por las organizaciones sociales.

Del otro lado, la coalición presentará dos hojas para votar entre el oficialismo, informó La Diaria y confirmó a El Observador el senador Penadés. En la hoja A estarán: Marcos Israel, Carmen Rodríguez, Javier Palummo, Gloria Robaina, Dardo Rodríguez. En la otra hoja los candidatos son: Bernardo Legnani, Jimena Fernández Bonelli, Santiago Ruete, Sofía Maruri, Fernando Menéndez. De los cuatro directivos que votará la coalición, dos serán propuestos por el Partido Nacional, uno por el Partido Colorado, y otro por Cabildo Abierto.

Desde el Frente Amplio entienden que no todos estos candidatos de la coalición cumplen con los requisitos, ya que, según Nane. estas personas "tienen que ser personas idóneas y versadas en los derechos humanos". "Las declaraciones que hace la Institución tienen el peso moral ante la sociedad, requieren personas que tengan versación, un reconocimiento social que esté más allá de la bandería política", añadió la senadora.

En especial, la legisladora frenteamplista apuntó contra Legnani, propuesto por el senador cabildante Guillermo Domenech, porque entiende que Cabildo Abierto "no cree en la Institución de Derechos Humanos". "No votaron su presupuesto porque dijeron que no tenía que existir. Habla a favor de los terroristas de Estado. Es una señal política de golpe de timón, no tiene sentido estar ahí", explicó la senadora, quien entiende que esta votación es "una arremetida política, lo mismo que el proyecto de tenencia, juntan los votos y arremeten".

Conrado Rodríguez afirmó, por el contrario, que "todos los que está considerando la comisión cumplen con todas las condiciones. Los que no han cumplido con algún requisito han sido excluidos".