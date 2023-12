Sin votos del Frente Amplio, el Senado aprobó venia para Carlos Mata, jerarca de cancillería cercano a Bustillo

Sin los votos del Frente Amplio, el Senado de la República aprobó la venia de Carlos Mata para que se desempeñe como embajador de Uruguay ante la ONU en la sede de Ginebra. La votación fue positiva con 15 votos en 26.

Mata, actual director de Jurídica de la cancillería, fue cuestionado por el Frente Amplio en al menos dos oportunidades: por su rol en el caso Marset y por ser el responsable de las comisiones binacionales (entre ellas Salto Grande) dentro de la cancillería, en las que reclamó varias renuncias.

Sin embargo, la coalición de izquierda decidió no argumentar su voto en contra en sala para no “afectar la imagen internacional”, dijeron fuentes del partido de oposición.

El senador blanco y presidente de la comisión de asuntos internacionales, Luis Alberto Heber, fue el miembro informante en sala y defendió la votación de la venia en la cámara. Repasó la trayectoria de Mata en cancillería –así como en otros organismos– y halagó al funcionario.

“El Poder Ejecutivo ha entendido que es buena cosa que nos representara en la oficina de Naciones Unidas. Nos parece altamente conveniente para los intereses del Uruguay”, dijo.

¿Cuál es la vinculación de Mata en el caso Marset?

La aparición del entonces director de Jurídica de cancillería en el caso Marset estuvo vinculada a los audios grabados por Carolina Ache de conversaciones suyas con el entonces canciller Francisco Bustillo.

En una de esas charlas, Bustillo le sugería a Ache que perdiera su celular para que desaparecieran los chats en los que el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, le informaba que Sebastián Marset era un narcotraficante peligroso y, al mismo tiempo, el canciller deslizaba la posibilidad de que Mata colaborara con esa intención.

“Aguantá. Aguantá a ver si podemos enderezar esto porque es un desastre. Dejame que hable con Carlos Mata a ver si él tiene algún tipo de influencia sobre la tipa (la instructora de la investigación administrativa), que por lo menos, viste, no guaranguee con las preguntas. Vos me dijiste que te mandó dos mails, que mande un tercero y que no sea tan incisivo, no sé. Que nos dé una salida para evitar dar los whatsapps.¿Eh?”, le decía Bustillo a Ache en esa charla.

Ache le respondió que no había manera de sacar esos whatsapp y luego Bustillo insistió.

“Dejame hablar con Mata a ver si hay algún tipo de forma para que él pueda hablar con la tipa e incidir para que, bueno, ta. Te pidió dos veces y, bueno, no sé, que le busque la vuelta, que te lo pida por tercera y con una salida, ¿viste? Que te pida, no sé, no sé, se me ocurre a mí, las comunicaciones, así en forma genérica y que ahí te haga una salida. No sé”, agregó.

En fiscalía, meses después, Bustillo declaró que nunca se comunicó con Mata por ese tema.