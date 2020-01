Sindicato policial alerta por 1.200 funcionarios que viven en "zonas rojas"

Los problemas de vivienda de los policías, que muchas veces conviven con los delincuentes en un mismo barrio, es uno de los principales reclamos del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom). Luego del asesinato de un policía en los accesos de Montevideo, así como el ataque a otro en el barrio Villa Española, los funcionarios advierten que el Ministerio del Interior debe otorgar mayores soluciones habitacionales para los agentes de menores recursos.

El secretario de organización del Sifpom, Ricardo González, aseguró este lunes en una conferencia de prensa que hay unos 1.200 funcionarios del área metropolitana que viven en "zonas rojas o conflictivas", por lo que esa es una de las preocupaciones de primer orden del gremio.

González se refirió a este tema después de reunirse con el jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Pérez. Aunque la reunión estaba pautada desde hace varios días, uno de los temas considerados fue el asesinato del policía David Teixeira ocurrido el miércoles 15 sobre la ruta 5 mientras iba a trabajar en moto y el caso de otro agente que fue baleado a la altura de la cabeza este domingo. Además, según informó El País, en la última semana también fue atacada por delincuentes una agente en Ciudad del Plata y otro en Rivera.

"Tenemos que meterle el diente a eso", dijo el dirigente sindical en relación a los problemas habitacionales de los policías.

El jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Pérez, recordó que "hace bastante tiempo" ha habido "advertencias" sobre el tema del "porte de armas y andar en lugares seguros", sobre todo en momentos en los que los funcionarios ya no están en servicio.

"No obstante de eso, el hecho de ser policía y estar uniformado representa un blanco que cualquier delincuente ve", señaló el jerarca policial. "Muchos policías viajan y van al servicio de particular y se uniforman en el lugar de trabajo, pero no es una orden. Será un tema de discusión que no es para este momento", dijo Pérez sobre el derecho de los policías a andar uniformados.

Según el secretario de organización de Sifpom, el tema de la vivienda es uno de los "principales reclamos" del gremio y aseguró que, si bien la administración de Eduardo Bonomi implementó una serie de préstamos habitacionales, los avances en ese tema "no fueron suficientes".

"Dieron ciertos préstamos que entendemos no fueron suficientes porque no llegan al trabajador de más abajo. Nos tenemos que enfocar un poco más y de manera primordial en que los que tienen más complicaciones puedan acceder a este tipo de préstamos", dijo González, aunque aseguró que el tema deberá ser discutido con las autoridades del Ministerio del Interior.

El dirigente no quiso adelantar si el sindicato pedirá una nueva reunión con las autoridades del Ministerio del Interior.

La preocupación por los problemas de vivienda de los agentes estuvo también planteada en la reunión que tuvo el Sifpom con el ministro del Interior designado, Jorge Larrañaga.

Este domingo un policía fue baleado a la altura de la cabeza en Villa Española. El hombre paró en un kiosco para comprar comida. Allí irrumpieron dos hombres que llegaron en una moto blanca, abordaron al policía y le dijeron: "Quedate quieto porque te quemo". A las 14.44 se escucharon disparos.

Según informó el sindicato, el policía recibió tres balazos. Una de las balas le fracturó la mandíbula y se alojó en el oído, otra lo hirió en el brazo derecho y la última quedó en el chaleco policial. Los autores del ataque se dieron a la fuga sin llevarse ningún objeto. El policía está estable en el Hospital Policial.

El miércoles 15 de enero, en tanto, un grupo de delincuentes asesinaron de un tiro en la cabeza a un policía que circulaba por la ruta 5, cerca de los accesos a Montevideo.