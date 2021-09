Síndrome poscovid: los dos grupos de pacientes recuperados que padecen daños en los riñones

"La pandemia por covid-19 ha demostrado tener consecuencias negativas en pacientes con enfermedad renal o en riesgo de padecerla". A esa conclusión llegó la Sociedad de Medicina Interna para marcar las pautas de diagnóstico a las personas que padecen el síndrome poscovid. A medida que pasan los meses de la pandemia, nuevos estudios revelan las afecciones que sufren algunas personas después de cursar la enfermedad por covid-19: daños en los pulmones, fatiga, depresión, falta de olfato o gusto y, entre otras, daños en los riñones.

Un estudio estadounidense publicado el pasado 1 de setiembre en la revista Journal of the American Society of Nephrology reafirma esta última problemática: entre uno y seis meses después de haber cursado la enfermedad, los pacientes tienen un 35% más de probabilidades de tener un daño en los riñones o un deterioro de la función renal, comparados con quienes no se contagiaron.

En Uruguay, los nefrólogos empezaron a ver a pacientes que presentaron daños renales a causa de la infección por covid-19, y algunos de ellos que presentaron cuadros graves. Estas personas se distinguen en dos grupos, explicó a El Observador el presidente de la Sociedad Uruguaya de Nefrología, Ricardo Silvariño.

Un primer grupo son quienes tuvieron una afectación renal por el covid-19 mientras cursaron la infección. En general, ellos son quienes mantienen las secuelas luego de recuperarse y algunos presentan lesiones agudas y severas durante el poscovid –a corto y largo plazo, lo que lo convierte en una enfermedad crónica para el paciente–. En esos casos, "en general, coincide con que son pacientes que estuvieron graves en CTI, cursando la infección grave, y en ese contexto hicieron una insuficiencia renal aguda severa", explicó el nefrólogo e internista.

Silvariño señaló además que "una parte" de los pacientes que sufrieron una afectación en los riñones durante la infección y la mantuvieron después, "nunca más recupera la función renal", aunque "es una parte pequeña, pero no despreciable de personas". Estos pacientes deben acudir a diálisis en algunos casos, o presentan una lesión como secuela del curso de la infección. En otros casos, corren el riesgo de que, con el pasar de los años, la enfermedad en los riñones progrese.

El segundo grupo que los nefrólogos han identificado es el de los pacientes que cursaron la enfermedad sin afectación en los riñones, pero que una vez recuperados "empiezan a aparecer marcadores de inflamación o compromiso renal" durante los meses siguientes. Esta característica del síndrome poscovid apareció también en otras especialidades, como la neumología, con pacientes que presentaron neumonías bilaterales una vez que ya se recuperaron.

Los nefrólogos advirtieron que luego de la infección por covid-19 las personas pueden generar una respuesta inflamatoria "muy importante" que tiene "muchos patrones de lesión renal".

Silvariño puntualizó que "cualquier infección puede causar un daño renal" y no solo la que desencadena el virus covid-19. "Tanto graves, como infecciones más banales que pueden derivar en un daño renal", aseguró.