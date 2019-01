Soja y maíz caen en Chicago por temores sobre negociación comercial entre China y EEUU

Los futuros de la soja y el maíz cayeron este martes a mínimos de sesión en la Bolsa de Chicago debido a reportes de que el gobierno de Donald Trump rechazó una oferta de China para llevar adelante negociaciones comerciales preparatorias, dijeron operadores.

Las bajas del maíz y la soja llevaron a un recorte de las ganancias de los futuros del trigo, que habían recibido respaldo de un aumento de los precios al contado en Rusia.

Los futuros de la soja para marzo en la Bolsa de Chicago cayeron 7 centavos a US$ 9,0975 por bushel, luego de tocar los US$ 8,9950, rompiendo el nivel de soporte técnico del promedio móvil de 50 días, a US$ 9,06.

La soja y el maíz cayeron después de que el diario Financial Times reportó que el gobierno de Trump rechazó una oferta de China para sostener negociaciones comerciales preparatorias antes del encuentro de alto nivel de la próxima semana.

Los futuros del maíz para marzo bajaron 2,5 centavos a US$ 3,7925 por bushel, mientras que el trigo para marzo subió 4 centavos a US$ 5,2175 por bushel, luego de tocar un máximo de un mes a US$ 5,26.

Los mercados bursátiles estadounidenses profundizaron sus pérdidas y el dólar se debilitó frente al yen después del reporte de FT, debido a las preocupaciones de que la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo continuará y finalmente dañará a la economía global.

Fuente: Reuters.