Sólo uno de los 10 principales rubros de la agroexportación está generando menos ingresos en 2021

En la lista de los rubros exportables de la agroindustria solo uno de los 10 principales mostró un descenso en los ingresos generados en el cuatrimestre inicial de 2021, con relación a igual lapso de 2020, con base en un análisis publicado en el portal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en Internet.

Se trata del pescado, que generó US$ 20 millones, un 24% menos que el registro de enero a abril del año pasado.

La única caída sucede en un rubro que lejos está de ser de los principales.

El podio, como ha sucedido en los últimos años, lo integran carne y derivados, granos y derivados y maderas y derivados, con el siguiente detalle de lo ocurrido en los cuatro meses iniciales de este año:

Carne y derivados US$ 771 millones, un 35% más que en 2020. Maderas y derivados US$ 596, un 24% más que en 2020. Granos y derivados US$ 528, un 12% más que en 2020.

En el rubro carne y derivados, lidera la carne bovina y por mucha distancia, con US$ 622 millones del total; le sigue carne ovina con US$ 44 millones; otras carnes con US$ 68 millones; y otros productos cárnicos con US$ 37 millones.

Si se añade el segmento de ingresos por exportaciones de animales bovinos en pie (US$ 57 millones) el subsector agroindustrial cárnico eleva su aporte a US$ 829 millones con un crecimiento de 35% respecto al cuatrimestre inicial de 2020.

En el rubro maderas y derivados el aporte mayor es de celulosa (zonas francas) por US$ 400 millones; seguido por madera y productos de madera con US$ 186 millones; y papel y cartón con US$ 10 millones.

En el rubro granos y derivados lideran las oleaginosas (soja, harina y aceite de soja, colza y girasol) con US$ 239 millones; seguido por arroz con US$ 119 millones; cebada y malta con US$ 86 millones; y trigo y harina con US$ 84 millones.

Otros rubros de peso entre los principales

Bastante lejos de los niveles de los del podio, pero a la vez muy por encima de otros, en cuarto lugar se encuentra el rubro lácteos, responsable del ingreso de US$ 210 millones en enero-abril de 2021, un 12% más que en el cuatrimestre inicial del año anterior.

El quinto lugar es para la exportación de bovinos en pie, con US$ 57 millones, un 44% más.

Porcentualmente, el mayor crecimiento se dio en el rubro frutas y hortalizas, con exportaciones por US$ 10 millones, con un incremento interanual de 50%.

Crecimiento global acumulado: 23%

En total se acumularon en cuatro meses ingresos por US$ 2.306 millones, un 23% más que lo logrado en ese período de 2020 (US$ 1.882 millones), cuando a su vez se había dado una caída de 16% respecto al dato de ingresos del cuatrimestre inicial de 2019 (US$ 2.252 millones).

MGAP

Las exportaciones de carnes siguen liderando entre los rubros de exportación en la agroindustria nacional.