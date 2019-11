Star Wars: el paciente en estado terminal que verá "El ascenso de Skywalker" antes de su estreno mundial

Disney/Lucasfilm "The Rise of Skywalker" es el capítulo IX de la saga de Star Wars.

El último deseo de un paciente terminal británico es ver la última película de Star Wars, "El ascenso de Skywalker" (The Rise of Skywalker"). Pero no sabe si su crítico estado de salud le permitirá llegar con vida al estreno en diciembre.

Es por eso que el hospital Rowans Hospice donde se encuentra internado lanzó una inédita petición en Twitter a Disney.

"¿Pueden ayudar? Tenemos un paciente que es un gran fanático de #StarWars. Lamentablemente, el tiempo no está de su lado para el 20 de diciembre. Su deseo es ver la película final de Star Wars #RiseOfSkywalker con su hijo. Si conoces a ALGUIEN que pueda lograrlo, compártelo con ellos. Gracias", tuiteó el hospital el martes.

Los mensajes de Rowans Hospice fueron compartidos más de mil veces.

El actor Mark Hamil (Luke Skywalker) vio el mensaje del hospital y respondió: "Contacten a @Disney. Ellos son los únicos que pueden hacerlo posible. ¡Buena suerte!".

Y Disney compañía aceptó. Su director ejecutivo, Bob Iger, confirmó que accedió a ofrecer al paciente y su hijo una proyección anticipada de la película, que se estrenará en todo el mundo entre el 18 y el 20 de diciembre.

"Por favor, denme los detalles necesarios y sin duda lo intentaremos", respondió Iger.

Buena noticia

Este jueves, Iger volvió a tuitear.

"En este Día de Acción de Gracias, en @Disney estamos agradecidos de poder compartir #TheRiseOfSkywalker con un paciente y su familia en @RowansHospice. ¡Que la fuerza esté con ustedes y con todos nosotros!", anunció.

Después de recibir la noticia, Rowans Hospice difundió un comunicado de Lisa Davies, trabajadora de Asistencia Médica del hospital, agradeciendo la decisión de Iger.

"Estoy completamente sin palabras. No podemos agradecer lo suficiente a Disney por confirmar que podrán compartir la película para cumplir el deseo de nuestro paciente", dijo Davies.

"La respuesta de todos, incluida la comunidad de Star Wars, ha sido absolutamente fenomenal. Así que un enorme agradecimiento a cada persona que ha compartido nuestra publicación y ha dado su tiempo para ayudar a que esto sea posible", agregó.

Davies también agradeció por respetar la privacidad de la familia del paciente.

