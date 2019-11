Steven Pinker: un cruzado del optimismo "real"

"Ayer 130.000 personas escaparon de la pobreza extrema. Este podría haber sido el título principal del New York Times durante los últimos 25 años. ¿Por qué no lo fue?", dice Steven Pinker en alguno de los innumerables videos de entrevistas y conferencias que se encuentran en la web. En una sola frase resume dos de sus obsesiones: el progreso humano que no siempre es reconocido por los propios humanos y el sesgo negativo del periodismo que, en su opinión, no cubre los avances sino únicamente los problemas.