Subastan online terrenos en balnearios de Rocha a pagar en cuotas

La plataforma online lucasremates.com, creada por Lucas Etcheverrito, incorporó nuevos remates de terrenos en la costa de Rocha. Las ofertas podrán hacerse desde la comodidad de la computadora u otros dispositivos digitales.

Entre los terrenos publicados, se destacan los de Oceanía del Polonio, Punta del Diablo, La Paloma, Puimayen, Barra del Chuy y La Esmeralda, en el departamento de Rocha. Además, se remata una casa en Chuy.

Se puede obtener, por ejemplo, un terreno en La Paloma a tan solo cuatro cuadras de la playa, en Playa Anaconda. Cuenta con 435 metros cuadrados de espacio (15 metros de frente por 29 metros de fondo), y su precio base de 80 cuotas es de US$ 380. Además, hay otros tres terrenos en el mismo balneario, con base de 80 cuotas de US$ 160.

En Oceanía del Polonio, se rematan seis terrenos, cuyos precios base de 96 cuotas van desde los US$ 150 a los US$ 130. Todos los terrenos tienen pagas la contribución inmobiliaria del 2021, y sus dimensiones son de 600 metros cuadrados (20 metros de frente por 30 metros de fondo). En este balneario se destaca este terreno esquinero. Se encuentra arbolado y se entrega amojonado por agrimensor por el frente. Como observación, se detalla que tiene acceso de arena.

En el balneario de Punta del Diablo, hay siete ofertas de terrenos. Las dimensiones varían, siendo el más grande de 584 metros cuadrados (20 metros de frente por 29,50 metros de fondo), y otros de 510 o 550 metros cuadrados. Respecto a los precios, la base de 90 cuotas varía entre los US$ 190 y los US$ 130. El de US$ 190 es esquinero, se encuentra limpio, arbolado, nivelado y amojonado por agrimensor. Además cuenta con la contribución inmobiliaria de 2021 paga.

Por último están los balnearios de Puimayen, Chuy y La Esmeralda. En Puimayen hay dos terrenos, con base de 90 cuotas de US$ 130 y US$ 140. En Barras del Chuy se remata un terreno de 800 metros cuadrados, con precio base de 96 cuotas de US$ 220. A su vez, se remata una casa a estrenar de 2 dormitorios. El precio base es de 96 cuotas de US$ 600. Por último, en La Esmeralda se remata un terreno de 568,75 metros cuadrados con un precio base de 96 cuotas de US$ 110.

Cómo ofertar

Cada remate es público y abierto a cualquier persona civil o jurídica, tanto uruguaya como extranjera, y lo único que necesita hacer previamente es registrarse.

A su vez, el interesado puede establecer una oferta automática para poder ofertar sin necesidad de esperar al momento del remate. Podrá indicar en el sitio el valor máximo que está dispuesto a ofertar y el sistema le adjudicará ofertas de manera incremental de acuerdo al valor del bien en cada momento. Su valor máximo no significa que sea el valor que pagará, sino el máximo que está dispuesto a pagar.

Por ejemplo si un bien tiene estipulado un valor base de $ 100, y el cliente define su oferta automática en $ 200, el sistema ofertará primero por $ 110. Si nadie oferta y se vence el plazo, se adjudica la compra por $ 110. Pero si alguien ofrece $ 120, el sistema generará una oferta automática de $ 130, y así hasta el valor máximo de $ 200 previamente establecido por el interesado.

A través del sitio web lucasremates.com, los interesados pueden buscar información respecto a los bienes que se están rematando, con las características de cada uno y una amplia variedad de fotos y videos para conocer el bien antes de pujar por su adquisición. Los posibles compradores pueden ofertar hasta el 20 de enero. También se pueden comunicar telefónicamente con el rematador Lucas Etcheverrito al 099 742 800 por cualquier consulta.

La plataforma, además, le da la oportunidad de conocer los remates a uruguayos que viven en el exterior, a extranjeros y a personas del interior del país que no necesitan estar presentes en el momento del remate.