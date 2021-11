Subsecretario del Interior contradijo a Heber sobre toma de denuncias de violencia de género

El subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, contradijo al ministro Luis Alberto Heber con respecto a cómo son los procedimientos para tomar las denuncias por violencia de género, protocolo que forma parte de la guía interna de la policía que refiere a temas de género y que ha tenido varios aspectos que generaron discusión.

Uno de ellos fue el que tiene que ver con cómo se contabilizan las denuncias: cuándo se registra una nueva y cuándo se trata de una ampliación de una única denuncia.

A fines de setiembre, el ministro del Interior había dicho a la salida de su comparecencia en el Parlamento que definir si era una denuncia nueva o una ampliación no era resorte del ministerio, sino que correspondía a la fiscalía. "No lo tomamos nosotros como una ampliación. No sé de dónde sale, en el texto que nosotros ponemos simplemente lo que decimos es informar si hay un antecedente previo. Es decir, si esto es reiterado, ¿para quién? Para el fiscal, (para) que sepa. Si es una nueva denuncia, o son dos denuncias o es una sola que se amplía eso lo determina la fiscalía, no nosotros".

En ese momento, Willian Rosa, presidente de la Asociación de Fiscales, dijo a El Observador que esa decisión era resorte del Ministerio del Interior. Según explicó, cuando se presenta una denuncia, se le asigna un número en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, el sistema informático que comparten Policía y Fiscalía. "Eso impacta en el Sipau, que es el sistema de la Fiscalía, pero es una definición del Ministerio del Interior. Después, en caso de que sean conexas las denuncias, la Fiscalía unifica los casos para investigar todo junto, pero la resolución de hacer una denuncia o la ampliación de una denuncia depende del Ministerio del Interior. Si la denuncia se hace en comisaría o de la Fiscalía, no en la parte que tiene que ver un fiscal, sino en la recepción de denuncias dentro de la Fiscalía, hay esa posibilidad. (...) No importa dónde se haya hecho la denuncia, entra en el sistema del Ministerio del Interior", explicó Rosa.

Este 3 de noviembre, el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, compareció ante la comisión de Derechos Humanos de Diputados y coincidió con Rosa en que es la policía la que define cómo computarlo. Según consta en la versión taquigráfica, Maciel expuso diferentes ejemplos para clarificar las dudas.

"Si yo estoy en mi casa y me robaron –ahora voy a un caso de violencia doméstica, pero vamos, primero, por un tema más general–, en la confusión de la situación, más o menos veo las cosas que me robaron, voy a la seccional, hago la denuncia y digo: 'Me robaron el televisor, la garrafa, esto y lo otro', con los nervios de la situación en que estoy. Luego, llego a mi casa y más detalladamente veo que también falta algo más: la bicicleta y algún otro objeto; entonces, vuelvo a la seccional y digo que encontré que también me robaron más cosas. Eso es una ampliación de denuncia: la denuncia es una y se amplía con otros elementos sobre la misma denuncia", ejemplificó.

Luego, para dejarlo más claro, lo trasladó a un caso de violencia de género. "A una mujer la golpeó el marido, la pareja o quien sea, va y hace la denuncia por esa actitud agresiva y violenta. Es una denuncia. Si de noche la vuelve a golpear, va, y no es una ampliación de la denuncia que ya hizo en la mañana, es una nueva denuncia y se toma como una nueva denuncia. Cada denuncia de cada golpe, de cada agresión física o psicológica, es una denuncia nueva, y así lo toma la policía. Ahora, si vine de mañana e hice la denuncia de que mi pareja me golpeó y luego llego a mi casa y descubro que había dejado el celular, que estaba hablando con alguien y lo dejé mientras me golpeaba, y alguien del otro lado escuchó los gritos, la conversación, tengo un testigo, que aunque no estaba físicamente, estaba escuchando. Entonces, vuelvo a la seccional y digo: "¿Se acuerdan que yo hice una denuncia de que me golpearon? Bueno, tengo un elemento de prueba: hay una filmación, tengo un testigo, los vecinos escucharon los gritos". Ahí es una ampliación, porque estoy aportando un elemento a esa denuncia, y ese elemento que aporto no es una denuncia nueva, es sobre el mismo hecho. No es sobre un hecho nuevo. Cada hecho nuevo es una denuncia. En este caso aporto un elemento", explicitó.

Director de la Policía respaldó la guía

Otro de los temas que estuvo en discusión sobre la guía tuvo que ver con el uso del lenguaje para referirse a las pruebas que puede aportar la víctima al momento de hacer la denuncia. Una primera versión de la guía interna exigía a la víctima o denunciante que presentara pruebas de lo que estaba denunciando. A la semana siguiente, el Ministerio del Interior se rectificó y, en una nueva versión, describió que la policía debía consultar –ya no exigir– si la víctima estaba en condiciones de aportar pruebas para la investigación. Sobre la primera versión de la guía, Heber dijo que se trató de un error, que "estaba mal redactada" y que fue corregido.

El director de la Policía, Diego Fernández, respaldó este 3 de noviembre en el Parlamento la guía y dijo que la polémica se debió al uso del lenguaje. El "lenguaje utilizado en la guía fue un lenguaje de policías para policías", expresó.

"Cuando el Estado solicita algo en particular, lo requiere. ¿Qué pasa? Era una orden para la interna, no se esperó que eso generara dudas, malestar ni ningún otro sentimiento", manifestó.

Expuso que se trata de alinear la academia con las órdenes y sostuvo que la pandemia impidió que se profundizara más en los cursos. "La academia está muy bien, vamos a hacer mucho hincapié en la formación, pero mientras no llegamos a una formación 100%, cosa que es difícil, porque estamos en una sociedad –no voy a describirla yo, ustedes la conocen, es muy difícil–, tenemos que traducir esto a órdenes", explicó.

Además, puso como ejemplo una comisaría en Sarandí del Arapey –que está a 289 kilómetros de la ciudad de Salto y puede estar un poco aislada–, y por eso cree que es necesario darles órdenes claras. "Yo, como director de la Policía, no quise dejar en manos del policía que está en la comisaría de Sarandí de Arapey –y si hay alguno de Salto, me perdona, ¿no?, pero es la que está más lejos: 289 kilómetros– el valor vida de una mujer", indicó.

Al 31 de octubre, se habían capacitado en violencia de género 637 mujeres policías y 609 varones este año. Según Angelina Ferreira, directora de Políticas de Género, ha incrementado el número de hombres que se capacitan comparado con el año pasado.