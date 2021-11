Suhr presenta grandes oportunidades en Conchillas y Carmelo

El rematador Mario Suhr pondrá al mejor postor una serie de oportunidades de inversión en Conchillas y en Carmelo. El remate se realizará este sábado 13 a partir de las 11 horas en el Km 1 de Conchillas, departamento de Colonia, por la ruta al puerto. Habrá proyección en pantalla gigante.

En Conchillas se subastarán siete solares y una chacra en la zona del liceo (manzana 11, solar 6, padrón 643, superficie aproximada de 1.020 m²; manzana 10, solar 1, padrón 109, superficie aproximada de 960 m²; manzana 10, solar 2, padrón 109, superficie aproximada de 960 m²; manzana 10, solar 3, padrón 109, superficie aproximada 960 m²; manzana 10, solar 4, padrón 109, superficie aproximada de 960 m²; manzana 10, solar 5, padrón 109, superficie aproximada de 960 m²; y manzana 10, solar 6, padrón 109, superficie aproximada de 11.422 m²).

Además, un predio fraccionado en 18 solares (con un total de 16.530 metros cuadrados), sobre el río de la Plata justo al lado del puerto de Conchillas. Y, por último en esta localidad coloniense, se rematará un hermoso solar en el puerto, con una superficie aproximada de 546 m².

A su vez, en Carmelo se ofrecerá una casa en el centro, en calle 19 de Abril 133 entre Solís y Defensa, con unos 378 m². Cuenta con cuatro dormitorios, living, comedor, estar con estufa a leña, dos baños, balcón, garaje automatizado y fondo.

También, un inmueble en calle Mortalena y Las Tunas, que tiene dos dormitorios, cocina, living-comedor, baño y un pequeño apartamento, con unos 454 m².

Dentro del programa de remates, Suhr presenta un proyecto de cuatro chacras turísticas en el Cerro Carmelo (1 has. 630 m²; 1 has. 983 m²; 1 has. 066 m²; y 1 has. 1270 m²); así como un terreno muy bien ubicado en el barrio Pompeya en Uruguay y avenida Paraguay, con una superficie aproximada 588 m² y con pozo semisurgente.