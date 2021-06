Tabárez: "A la Copa América no vamos de paseo ni para ser campeones por 10 puntos"

El director técnico de la selección nacional, Óscar Tabárez habló este lunes en conferencia de prensa sobre la participación celeste en la Copa América a la que dijo que no Uruguay no va “a pasear ni a salir campeón por 10 puntos”, a la vez que nunca tiene dudas, sino certezas a la hora de formar el equipo.

“Vamos a buscar un buen torneo, ser un rival difícil para el adversario de turno, y esperar los partidos porque va a ser ahí donde sabremos cómo estamos. Tenemos confianza en que podamos hacer lo que estamos proponiendo. No vamos ni de paseo ni a salir campeones por 10 puntos”, dijo Tabárez.

El técnico celeste dijo que Argentina es un rival duro e hizo un balance de los rivales del grupo

También indicó que “históricamente en la Copa América se ha ganado mucho. De local Uruguay ha ganado siempre. Se han afianzado los poderíos de Brasil y Argentina y la paridad de fuerzas es lo resaltable. Basta ver los resultados de las Eliminatorias y creo que esa paridad se va a trasladar a la Copa. Lamentablemente, los equipos que tengan jugadores positivos (de covid-19), van a ver diezmada su potencia”.

Según expresó el Maestro, la selección va “a un torneo muy prestigioso, con mucha historia, en condiciones que son las mismas que las de las Eliminatorias en las que se dieron contagios a último momento de futbolistas que no pudieron estar. Somos conscientes de eso y hacemos hisopados constantemente para que no nos sorprenda nada. Estos días sirvieron para refrescar conceptos, trabajar a cierto nivel de exigencia que no podíamos por el poco tiempo que habíamos tenido antes de los encuentros por Eliminatorias. Los futbolistas están muy bien”.

“La motivación es importante. Han venido los futbolistas desde el exterior y se sumaron los de acá, y ya vienen motivados, saben lo que es esto, la selección, el honor que significa defenderla, y ellos tienen el compromiso de hacerlo palpable y notorio, y estoy convencido que eso lo van a mostrar”, añadió el DT celeste.

Consultado acerca de si tiene dudas para formar el equipo, reveló: “Tengo las certezas de siempre. Constato lo que se hizo bien o mal. Dudas en este momento no tengo. Cuando tengo dudas sobre un rendimiento, apelo a otros futbolistas si es un aspecto individual. Hay cosas que pueden sorprender en un momento, pero el fútbol es una caja enorme de cosas que se pueden dar. Cada vez estoy más convencido de lo que estoy haciendo”.

@uruguay

Tabárez se mostró confiado y sostuvo: "Cada vez estoy más seguro de lo que hago"

A la hora de hablar del primer rival en la Copa América, Argentina, el próximo viernes a la hora 21, Tabárez dijo que “es un muy buen equipo, con muy buenas individualidades, tiene a un jugador como Messi que cuando tiene la pelota, aporta mucho individualmente y también como habilitador. Le he visto como a todos los equipos cosas buenas en ofensiva y en defensa para mejorar, menos a Brasil que tiene la mejor defensa y es una explicación de por qué lleva tanta ventaja en el puntaje en seis fechas. Es un rival duro. La idea es poner un equipo equilibrado que nos pueda aportar mucho en defensa y mucho en ataque, no desequilibrarlo, porque eso, a veces sucede que no se dan los resultados que se puedan apostar”.

El técnico celeste también habló de los aficionados uruguayos y cómo piensa que vivirán esta Copa en pandemia.

“El fútbol es una pasión y la pasión por ese deporte y la selección, se mantiene. Más allá del estado de la situación de la pandemia, los contagios, las muertes, las perspectivas y la incertidumbre pueden influir en los aficionados. Hablamos siempre de futbolistas, técnicos, preparadores, dirigentes y muchas veces no le damos a la afición su influencia en los espectáculos y en los resultados. Un fútbol sin gente no es un fútbol en su dimensión total. Y eso puede influir en el ánimo, pero es una afición tan importante que le gusta el fútbol antes que nada y cuando juega Uruguay en la Copa, el atractivo seguirá existiendo. No se podrá constatar el interés de la gente porque lo mirará por televisión”, expresó.

Asimismo, Tabárez hizo un balance del grupo que le tocó a Uruguay en la Copa: “Está agrupado por geografía y no por poderío. El equipo más poderoso es Argentina y después, los otros, tienen su poderío, incluso nosotros. Más que poderío, el potencial que pueden dar. Chile tiene una estructura, ahora lo dirige un uruguayo (Martín Lasarte) a quien conozco, sé cómo trabaja y junto a sus individualidades, los pone como un rival difícil de vencer. Paraguay es un rival complicado que no tiene gran superioridad, pero que no facilita nada al adversario, y Bolivia es un equipo que viene de empatarle a Chile en las Eliminatorias. Hay un hecho anecdótico y es que el goleador hasta ahora es un boliviano (Marcelo Moreno Martins). La paridad se da en el fútbol del mundo sino también en esta serie. No es como el otro grupo en el que Brasil, me parece que es superior, más allá de que siempre puede haber sorpresas. Lo importante es pasar de ronda y para eso, hay que ganar partidos como para tener dinero en el banco”.

El entrenador fue consultado acerca de si se siente seguro de viajar a Brasil por la pandemia mundial de coronavirus y sostuvo que no encuentra un país mejor que Brasil para que se jugara ahora.

Sandro Pereyra / Pool / AFP

El técnico uruguayo dijo que no irán de paseo "ni a ser campeones por 10 puntos"

“Tenemos que ir y no voy a hablar sobre cosas que ya están juzgadas. Se va a jugar en Brasil en las condiciones que se fijaron. Tenemos nuestros contratos, sabíamos que iba a haber una Copa en determinado momento y se decidió eso. No es el momento para volver sobre estos temas”, comenzó explicando.

Y agregó: “Acá en Uruguay, estamos peor que nunca desde que empezó la pandemia. Si no se jugaba en Brasil, pregunto ¿dónde se hubiera jugado? Habrá que ir con esa mochila y la preocupación estará en el cuidado de los protocolos y aún así, puede ser difícil evitar algunos contagios”.

El Maestro dijo que “Colombia y Argentina no pudieron organizarla y se encontró esta salida. Vamos a ver lo que sucede, no para pasar cuentas y cómo influye todo esto en las personas protagonistas del fútbol y en la pandemia, a ver cómo sigue eso que es un tema que siempre va a estar por encima de todo, fútbol incluido. No lo veo o no me planteo hablarlo como si (Brasil) fuera un lugar más difícil que otros en Sudamérica. En cualquier país que se jugara, se correrían esos riesgos”.