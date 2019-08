Talvi: Era “enormemente injusto” e “inconveniente” que Bordaberry lanzara lista al Senado

Ernesto Talvi rompió el silencio para dar a conocer las razones por las que le bajó el pulgar al senador Pedro Bordaberry, que planeaba encabezar una tercera corriente dentro del Partido Colorado. “Es enormemente injusto para los que hicieron el esfuerzo en la interna, y es injusto con los ciudadanos que fueron a votar. Hay que tener respeto por las urnas”, dijo.

Entrevistado este jueves por Facundo Ponce de León para el ciclo “De Cerca”, producido por Mueca Films en coproducción con TV Ciudad, Wild Fi y El Observador, el economista dijo que la negativa obedecía a cuestiones de conveniencia y de justicia.

Al detallar sus motivos, el economista señaló que “hubo una competencia interna en la que participaron miles de personas que pusieron esfuerzo físico, emocional y financiero para vertebrar y ordenar la forma en la que los partidos van a la elección". Y agregó: "la gente se ganó su lugar a través de un proceso interno y vos ahora le tenés que decir a esta gente que todo lo que hiciste hasta ahora no sirvió para nada, que el partido empieza de nuevo. No es justo”.

“Si querías entrar en las semifinales, competí en los cuartos de final. Hace el desgaste que hizo todo el mundo. Hasta (el expresidente Julio María) Sanguinetti con 83 años lo hizo. ¡Sanguinetti se ganó su lugar!", enfatizó.

Aunque afirmó que en esta decisión no pesó un “cálculo electoral”, Talvi consideró que la irrupción de Bordaberry era inconveniente por una frase que aprendió hace algunos años y que señala que no se debe "arreglar" lo que "no se rompió".

“Venimos bárbaro y (con esta estrategia) el Partido Colorado tiene chances de ir al balotaje”, dijo en referencia a la búsqueda de votos de centro y a captar a frenteamplistas desencantados, independientes y nacionalistas que no están dispuestos a apoyar a Lacalle Pou. En las internas, el 65% de los que votaron a Ciudadanos no habían votado al Partido Colorado cinco años atrás.

Talvi recordó que la configuración que se dio en la interna colorada obedeció a que Bordaberry anunció su retiro y que si el exlíder de Vamos Uruguay tenía intención de presentarse debió haber competido de la “fase de clasificación que te habilitaba para pasar a la otra”.

De todos modos, reconoció el “enorme valor” de Bordaberry, sus “virtudes” y el “esfuerzo que hizo por bancar al partido” y reveló que le dijo que era el “primero” con el que iba a contar si le tocaba ser gobierno o integrar una coalición. “Reconozco su capacidad pero no es esta la manera ni es el momento”, insistió.

Bordaberry había anunciado en 2017 su intención de retirarse de la política una vez que finalizara esta legislatura y repetido que no participaría del ciclo electoral aunque colaboraría con el Partido Colorado. Pero tras ver el trato que recibió el 30 de junio –cuando fue invitado por Julio María Sanguinetti y elogiado por Talvi–, y el pedido de varios dirigentes que votaron mal, comenzó a analizar su decisión y encargó una encuesta para evaluar su imagen ante el electorado.

Los datos recogidos por la consultora Equipos lo alentaron: al 75% de los votantes colorados les parecía “bien” que continuara en la actividad política y el 25% de los votantes de Cabildo Abierto, el novel partido que lidera el general retirado Guido Manini Ríos, estaban dispuestos a votarlo.

Con esos números llamó a Talvi y Sanguinetti para reunirse por separado y consultarles la decisión, aunque enseguida supo que los líderes no estaban de acuerdo.

Aunque le dijeron que podía sacar la lista igual, la negativa de los líderes fue clave para que Bordaberry desistiera de su intención.

Sin embargo, tanto en Batllistas como en Ciudadanos cayó muy mal que el líder de Vamos Uruguay diera una entrevista a radio Sarandí para comunicar su decisión, y como si estuvieran coordinados, ambos sacaron comunicados para referirse a la situación.

El texto de Sanguinetti señaló que no era hora de abrir un debate interno sobre las aspiraciones de Bordaberry, y que se trataba de sumar y no fragmentar. Esa apreciación molestó al senador, que cantó retruco y utilizando la misma metáfora que Jorge Batlle en 1989 dijo que el dos veces presidente le había “cortado un brazo”.

“Que ponga que estas son aspiraciones mías, eso no se hace. Ese comunicado es muy triste, además viniendo de él, porque sabe una cantidad de cosas que yo sé: sabe que no es así y cuál es su motivación. Me dolió mucho lo que hizo Sanguinetti, acusarme de fragmentar y de ponerme una cantidad de intenciones. No lo esperaba de él", expresó a Canal 12.