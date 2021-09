Te ganaste un día sin planificar NADA

Pasá ya mismo que el Pícnic! está pronto y con muchas delicias para compartir. Pero antes compartiré contigo la consigna de mi semana, que es casi como una Misión Imposible para mí, porque vivo la vida con demasiada organización. La consigna es “no planificar por un día”, y ese día para mí es hoy, mientras que vos recibís la newsletter. Eso no significa que no tenga que madrugar/trabajar/hacer ejercicio/comer y ver qué comen en mi casa, sino que intentaré que esas obligaciones y rutinas no se coman el día entero y, sobre todo, no se apoderen de mi rutinaria mente. Las rutinas suelen ser muy buenas prácticas a la hora de ordenar nuestras cabezas y forjar nuestras personalidades, dicen los investigadores, y ya tendremos tiempo de hablar sobre eso, pero hoy quiero centrarme en nuestra capacidad para improvisar incluso si las circunstancias son adversas, que es en gran parte nuestra capacidad para disfrutar.



Hoy iré temprano a yoga, correré luego a trabajar y en la noche cenaré en familia, pero tal vez me deje asombrar por el destino, la vida y la naturaleza y me permita unos minutos para mirar el sol (o las nubes), para escuchar una canción y cantarla a los gritos, para tomarme un café en un lugar lindo sin más obligación que tomar el café o, mejor aún, para hacer cualquier cosa que ahora ni se me ocurre qué podría ser. Creo que sí nos permitiéramos más de estos momentos, que pueden ser cortos y simples, sonreiríamos más y también nos inspiraríamos más, para luego volver a la rutina necesaria. Soy Carina Novarese, gracias por acompañarme en estas aventuras. Que tengas una buena semana.